Wielkie centrum logistyczne w Polsce. Rusza budowa

Pierwszym najemcą nowego kompleksu jest firma Fiege, która zajmie ponad 42 tys. m2 powierzchni logistycznej.

"Rozpoczęcie realizacji Panattoni Park Katowice Airport to ważny etap w naszym rozwoju na Śląsku. Projekt, który docelowo obejmie 240 000 m2 nowoczesnej przestrzeni przemysłowej, będzie jednym z największych centrów logistycznych w regionie. Do tej pory dostarczyliśmy tu blisko 3 mln m2 powierzchni – najwięcej w skali kraju" – powiedział partner w Panattoni Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

Największy dostawca w Europie

Firma Fiege zaliczana jest do największych dostawców usług logistycznych w Europie, działa w 15 krajach i posiada sieć ponad 130 lokalizacji. W Polsce obsługuje klientów m.in. z branży FMCG, modowej, przemysłowej, handlowej, healthcare oraz e-commerce. Nowy magazyn w Katowicach posłuży operatorowi do obsługi procesów logistycznych i magazynowania dla jednego z partnerów biznesowych.

Fiege uzyska wczesny dostęp do powierzchni w połowie 2027 roku, a w styczniu 2028 firma rozpocznie regularną działalność z nowej siedziby. W obiekcie zatrudnienie znajdzie około 120 osób, podano także.

Panattoni Park Katowice Airport powstaje 3 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, przy węźle autostrady A1 – łączącej północ i południe kraju – z drogą ekspresową S1.

Panattoni jest jednym z największych na świecie prywatnych deweloperów nieruchomości przemysłowych i od momentu rozpoczęcia działalności w 2005 r. jest liderem w Europie.

Gigant inwestuje w Polsce

Panattoni wystartowało w Polsce z realizacją projektów o łącznej powierzchni około 840 tys. m2, których wartość wyniosła blisko 2,83 mld zł w 2025 r. – podała spółka.

Deweloper wynajął blisko 1,5 mln m2 oraz sprzedał 19 projektów międzynarodowym inwestorom.

Za wysoką łączną wartością nowych projektów stoją konkretne inwestycje realizowane w kluczowych lokalizacjach. W 2025 roku Panattoni rozpoczęło między innymi realizację jednego z największych projektów typu BTO w Polsce – centrum logistycznego o powierzchni ponad 200 tys. m2 dla Media Expert w Łodzi. Ruszyły także budowy zakładu produkcyjnego dla BSH w Rzeszowie oraz ostatniej fazy Wrocław Campus 2 – flagowej inwestycji na Dolnym Śląsku. W Warszawie i okolicach zainicjowane zostały projekty o łącznej powierzchni blisko 200 tys. m2, wymieniono w komunikacie.

