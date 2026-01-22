Światowy gigant już działa w Polsce. Ruszają nowe projekty

Deweloper wynajął blisko 1,5 mln m2 oraz sprzedał 19 projektów międzynarodowym inwestorom.

Za wysoką łączną wartością nowych projektów stoją konkretne inwestycje realizowane w kluczowych lokalizacjach. W 2025 roku Panattoni rozpoczęło między innymi realizację jednego z największych projektów typu BTO w Polsce – centrum logistycznego o powierzchni ponad 200 tys. m2 dla Media Expert w Łodzi. Ruszyły także budowy zakładu produkcyjnego dla BSH w Rzeszowie oraz ostatniej fazy Wrocław Campus 2 – flagowej inwestycji na Dolnym Śląsku. W Warszawie i okolicach zainicjowane zostały projekty o łącznej powierzchni blisko 200 tys. m2, wymieniono w komunikacie.

Polski rynek jest atrakcyjny

"Rok 2025 potwierdził dojrzałość i atrakcyjność rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce. Popyt na nowoczesne powierzchnie jest dziś wyższy niż w ostatnich latach, a wyjątkowo intensywna końcówka roku wysłała wyraźny, pozytywny sygnał na przyszłość. Po okresie ostrożniejszych decyzji rynek wyraźnie przyspiesza – zawierane są duże transakcje, a zaufanie inwestorów rośnie" – skomentował partner w Panattoni Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

W 2025 roku Panattoni sprzedało 19 projektów o łącznej wartości blisko 3,5 mld zł, w tym aktywa o wartości 1,9 mld zł oraz projekty BTS/BTO z zabezpieczonym finansowaniem za 1,6 mld zł.

"W 2026 roku rynek nieruchomości przemysłowych wchodzi w fazę szybszego wzrostu. Poprawiająca się płynność oraz niższe stopy procentowe sprzyjają wzrostowi aktywności inwestorów, a stabilny popyt ze strony najemców stanowi solidny fundament rynku. Nadchodzący okres będzie premiował doświadczenie, elastyczność i zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się okazje" – dodał Dobrzycki.

Oto plany firmy na ten rok

Plany Panattoni na 2026 rok koncentrują się na dalszym rozwoju wysokiej jakości projektów w lokalizacjach o strategicznym znaczeniu, zarówno dla logistyki, jak i produkcji.

Równolegle firma dywersyfikuje działalność i planuje rozwój nowych linii biznesowych, w tym inwestycji w centra danych, które – wraz z postępującą cyfryzacją i rozwojem sztucznej inteligencji – stają się jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych, podsumowano.

Panattoni jest jednym z największych na świecie prywatnych deweloperów nieruchomości przemysłowych i od momentu rozpoczęcia działalności w 2005 r. jest liderem w Europie.

Czytaj też:

Hiszpański gigant zainteresowany polskim biometanem. Zainwestuje fortunęCzytaj też:

Inwestycja giganta w Polsce. Będą nowe miejsca pracy