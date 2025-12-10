Inwestycja giganta w Polsce. Będą nowe miejsca pracy

Jak podaje portalspozywczy.pl, fabryka ma powierzchnię 20 000 metrów kwadratowych i pojemność na 25 tys. palet. Hale w ciągu roku przeszły pełną modernizację. Obecnie działają tam dwie linie produkcyjne, a trzecia jest w fazie rozruchu. Zakład zaprojektowano z myślą o dalszym rozwoju produkcyjnym i logistycznym.

Nowe miejsca pracy. Powstaną kolejne

"Inwestycja jest uznawana za jeden z najważniejszych projektów rozwojowych firmy w ostatnich latach. Jej głównym celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz usprawnienie łańcucha dostaw, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku" – czytamy na portalu rmf24.pl.

Około 80 osób, które znalazło zatrudnienie w nowym zakładzie, zasiliło działy produkcji, logistyki, kontroli jakości, a także administracji. Planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia, wraz z rozbudową zakładu.

Jak powiedział w rozmowie z portalem Łęczyca Nasze Miasto Tomasz Lasota, członek zarządu Develey Polska Sp. z o.o., w najbliższym czasie firma planuje przejść na system trzyzmianowy, dlatego rekrutowane będą kolejne osoby. – Potrzebujemy przede wszystkim pracowników produkcyjnych, operatorów maszyn oraz pracowników wspierających procesy produkcyjne – zaznaczył Lasota.

Nowy zakład w Polsce, fabryka w Niemczech zamknięta

Tymczasem w czerwcu br. poinformowano, że fabryka musztardy Löwensenf w niemieckim Düsseldorfie kończy swoją działalność po 100 latach istnienia. Wszyscy pracownicy stracą pracę.

O losie znanej marki, która na przestrzeni dziesięciu dekad produkowała 6000 ton musztardy rocznie, przesądził koncern Develey Senf & Feinkost GmbH, obecny właściciel marki Löwensenf.

Spółka, która przejęła brend w 2001 roku, ogłosiła, że produkcja zostanie przeniesiona do innych lokalizacji w Niemczech. Jej władze zapewniły, że receptura i jakość musztardy sygnowanej logo Löwensenf pozostaną niezmienione.

