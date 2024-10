Rynek nieruchomości. W Polsce przybyło centrów handlowych

"W III kwartale 2024 roku na rynku nieruchomości handlowych w Polsce przybyło 7 nowych obiektów oraz rozbudowano 3 już istniejące. Łącznie dostarczyło to 103 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Wśród nowo otwartych przestrzeni po raz kolejny dominowały parki handlowe" – czytamy w komunikacie.

Centra handlowe w Polsce. Sklepów będzie jeszcze więcej

W minionym kwartale krajobraz polskich centrów handlowych wzbogacił się również o nowe marki. W warszawskim Westfield Arkadia zadebiutowały m.in. modowe marki Arket i Uniqlo (w postaci stałego sklepu), w Westfield Mokotów pojawiły się pierwsze sklepy marek Dreame oraz TAG Heuer, natomiast w Złotych Tarasach sklep otworzyła firma Tissot.

Do Polski powrócił również GAP, otwierając swój sklep w Designer Outlet Warszawa. Również w stolicy otwarto oferujący luksusowe akcesoria i biżuterię butik Bvlgari.

Swoją działalność w Polsce zdecydowała się natomiast zakończyć sieć drogerii Kontigo oraz marka odzieżowa Eastend. Natomiast w odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów, Media Markt uruchomił nowe sklepy w formacie Xpres.

Pustostany. Ile takich lokali jest w największych miastach?

Według ekspertów wskaźnik pustostanów w największych polskich aglomeracjach w III kwartale 2024 roku odzwierciedla zróżnicowane warunki na lokalnych rynkach handlowych. Jeden z najniższych wskaźników pustostanów w kraju, z wynikiem 1,3 proc., o 0,5 pkt proc. niższym niż w poprzednim kwartale, odnotowała aglomeracja łódzka.

Spadki odnotowano też w Trójmieście i Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – odpowiednio o 0,8 i 0,2 pkt proc., osiągając wyniki 3,5 proc. oraz 3,7 proc. Warszawa odnotowała spadek pustostanów do poziomu 3,0 proc., co oznacza zmianę o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wskaźnik pustostanów wzrósł natomiast w Krakowie (o 0,4 pkt proc. do 2,1 proc.), w Poznaniu (o 0,1 pkt proc. do 4,5 proc.), a także we Wrocławiu (o 1,1 pkt proc. do 5,4 proc.).

