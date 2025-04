Ziemia Święta: Te tereny zamieszkuje jedynie niecałe 2 proc. chrześcijan

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie poniformowała o drastycznie malejącej liczbie chrześcijan w Ziemi Świętej. Jeszcze w latach 50. XX wieku, chrześcijan na terenach Izraela i Palestyny było ok. 20 proc. całej populacji. Dziś jest to niecałe 2 proc. Istnieje realna obawa, że wyznawcy Chrystusa niedługo całkowicie znikną z miejsc, które pamiętają ziemską wędrówkę Zbawiciela.

Chrześcijanie od wieków byli integralną częścią społeczności w Ziemi Świętej. Jest to niejako fundament kulturowy tamtejszego regionu. Kulturowy, ale i duchowy. Ze względu na małą ich liczbę, należy powiedzieć, że rola chrześcijan na tych ziemiach także maleje.

Ilu chrześcijan zamieszkuje Ziemię Świętą?

Według danych Centralnego Biura Statystyki Izraela z grudnia 2023 roku, w Izraelu mieszka 187 900 chrześcijan, co stanowi 1,9 proc. populacji. Z kolei w Autonomii Palestyńskiej jest ich ok. 50 tys.

Obecnie sama Wschodnia Jerozolima to ok. 10 tys. chrześcijan. Liczba ta zmniejszyła się o połowę od lat 60. XX wieku. Wsród głównych wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej wyróżnia się Melchitów (ok. 65 tys.), Greckich prawosławnych (ok. 50 tys.), katolików obrządku rzymskiego (ok. 32 tys.), Maronitów (ok. 11 tys.) oraz inne mniejsze wspólnoty katolickie, w tym Ormianie, Chaldejczycy, Syryjczycy i Koptowie.

Prześladowania chrześcijan w Ziemi Świętej

W Ziemi Świętej chrześcijanie doświadczają różnych form dyskryminacji i prześladowań. Nie sprzyjają im konflikty polityczne, ani napięcia religijne. Chrześcijanie, zarówno w Ziemi Świętej, jak i w innych krajach regionu, borykają się z marginalizacją i presją społeczną.

Z tych powodów, wielu chrześcijan decyduje się na emigrację. To jest jedna z głównych przyczyn zmniejszenia ich liczebności w regionie. Na emigrację wpływają nie tylko prześladowania, czy marginalizacja. To także wysokie koszty życia, bezrobocie, czy brak stabilności politycznej i ekonomicznej.

Obecnie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje akcję pomocową dla chrześcijan z Ziemi Świętej. Trwa kampania "S.O.S dla Ziemi Świętej, Betlejem potrzebuje Ciebie", w ramach której zbierane są środki na paczki z żywnością i środkami czystości oraz talony na ubrania.

