Wielkopostna kampania "S.O.S. dla Ziemi Świętej – Betlejem potrzebuje Ciebie"

"Wielkanoc to czas nadziei – podaruj ją mieszkańcom Betlejem! Betlejemscy chrześcijanie stracili źródła dochodu. Bez naszej pomocy nie będą mogli godnie przeżyć Świąt Wielkanocnych!" – czytamy na oficjalnym profilu Pomoc Kościołowi w Potrzebie na portalu X.

Godne święta dla chrześcijan w Betlejem

Ze względu na trwający od ponad roku konflikt w Ziemi Świętej, chrześcijanie zostali odcięci od źródeł dochodu. Sytuacja w tym regionie jest bardzo trudna. – Nie mają środków, żywności, nie mają środków do utrzymania swoich domów, bo ich cała ekonomia opierała się na turystyce, a turystyka z uwagi na trwające od października 2023 roku działania zbrojne, które zostały w tej chwili wznowione, jest praktycznie sparaliżowana – tłumaczy dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia PKWP ks. prof. Jan Witold Żelazny.

– Każdy z nas bez względu na wiek, wykształcenie, zasobność materialną może pomóc poprzez modlitwę, poprzez swoje świadectwo, także o dobrym słowie o tych, którzy tam są świadkami naszej wiary, świadkami Chrystusa. Ale także przygotowaliśmy możliwość praktycznego włączenia się w tą pomoc materialną. Będą przygotowane przez nas paczki żywnościowe, zawierające także środki czystości, które pozwolą przez okres świąteczny całym tym rodzinom spokojnie mieszkać, spokojnie żyć – podkreślił ks. prof. Jan Witold Żelazny.

Organizacja chce przygotować ok. 150 paczek, które trafią do najuboższych rodzin chrześcijańskich w Betlejem. Każda z paczek to wartość ok. 400 złotych. W ramach wielkopostnej inicjatywy zaplanowano również ok. 250 talonów na ubrania o wartości 220 złotych. Talony będzie można wykorzystaćw sklepach prowadzonych przez chrześcijan na tym terenie, więc jest to podwójna pomoc.

