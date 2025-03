Jednak nie dwie, a trzy "atomówki"? No to może od razu pięć!?

A i później, na przykład „przywracając praworządność” – rzecz jasna „tak, jak on ją rozumie” – na przykład w Prokuraturze Krajowej czy podczas wtrącania do więzienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego – nie ustawał w dawaniu do zrozumienia, że nie zamierza zdejmować nogi z pedału gazu w drodze do zapewnienia sobie pozycji mistrza ekstraordynaryjności wszechczasów, i to pod każdym względem.

No i oczywiście do dziś niewiele się w tej materii zmieniło.