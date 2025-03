Jajka ponadstandardowe

Temperatura ciepła w domach też spadła i wody mniej się zużywa, bo prąd podrożał o 21%, gaz o 17%, a woda o 11%. Żeby tylko dotrwać do drugiej tury wyborów prezydenckich, czyli do Dnia Dziecka, modlą się lokalni liderzy podpięci pod smutniejącą koalicję Kosiniaka, Hołowni i Czarzastego!

Desery i inne słodycze smakują wciąż tak samo ale o 10 % drożej kosztują, a w cenowym trendzie wzrostowym jest czerwona, jak zawsze, marchew, rumieniąc się za wszystko co dzieje się w sklepach, nawet za kapustę z głąbem, która kosztuje, jak podaje jedno z mediów o 40 % więcej niż za PiS-u.

Co tam dług Unii Europejskiej, po co martwić się kolejnymi pomysłami na zwiększenie debetu Europy, zauroczonych sobą pewnych ludzi z kręgu Brukseli, Paryża czy Berlina! Przecież Polak ma własne, domo-pochodne sukcesy, bo od stycznia 2025 podniesiono minimalną płacę do wysokości 4666 złotych brutto czyli o ponad 8% w stosunku do roku 2024. Równolegle z tą podwyżką warunki pracy przedsiębiorców pogorszyły się jednak ze względu na wzrost kosztów energii, ogrzewania, materiałów, kosztów pracy. W grudniu 2024 pracodawca płacił od pracownika na ubezpieczenia społeczne 1290 zł, a od nowego roku płaci 1399 zł. A jak się pogorszyły warunki pracy pracodawców to za to zapłaci konsument, jak to zwykle bywa!

Radość z rządzenia obecnej koalicji obniżają nastroje wśród części bogatszych emerytów, którzy na skutek,,konkretu" czyli niewprowadzenia 60 tysięcznej kwoty wolnej od podatku, zapłacą podatek, którego dotąd nie płacili.

Obecny rząd zawiera w sobie genetyczne kłamstwo obnażane bezlitośnie przez uczciwych publicystów raz po raz! W tym rządzie jest ministra bez tytułu magistra z prawie otwartym doktoratem, wiceminister spraw zagranicznych w stanie przypominającym "pomroczność jasną" i "uszczerbek na goleniu prawym" ! Ten rząd zaorał już dochody państwa o czym świadczy przyrost lewych faktur rok do roku o 50%, o czym informuje Krajowa Administracja Skarbowa!

Zresztą po ekipie, która zasiadła rządowe stołki, spółki, i inne synekury, podobnie jak podczas poprzednich własnych rządów, kiedy to sami mówili o swoich pomysłach, że to "kamieni kupa..." nie można było spodziewać się czegoś innego. Tym rządzącym warto więc napomknąć, że umorzenia spraw S. Nowaka, prof. Grodzkiego i R.Giertycha, ani aresztowanie kobiet – urzędniczek i przesłuchiwania ich w kajdanach nie poprawią stanu zasobów finansowych przeciętnego Kowalskiego, bo rząd w tym obszarze wykazuje się klasycznym nieróbstwem.

Standardowe jajka w rządzeniu Polską, polegające na "ćwierkaniu na X" i niemrawej prezydencji Polski w UE nijak się mają do inflacji znaczenia Polski w rozgrywkach międzynarodowych po żenujących występach polskiego premiera w trakcie kampanii prezydenckiej emerytów USA.

Ta władza przegrywa więc sama ze sobą, o czym już słychać na bazarach. Ale nie przejmuje się niczym, choć zapewne wie, że standardowe kurze jaja podrożały do tego stopnia, ze ludzie ich nie kupują, bo po prostu biednieją! Za to jest duży popyt na jajka ponadstandardowe, te,,zniesione" przez rządzących, bo wykreowana do prawicy nienawiść zaczyna obracać się przeciw kreatorom.

Autor jest europosłem PiS