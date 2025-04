Sondaż o podatku katastralnym. "Świadomość ludzi wyprzedza odwagę polityków"

Podatek katastralny to rodzaj podatku od nieruchomości, którego wysokość jest obliczana na podstawie wartości rynkowej danej nieruchomości, a nie jej powierzchni czy innych stałych parametrów. W Polsce nie obowiązuje podatek katastralny, tylko podatek od nieruchomości naliczany według stawek za metr kwadratowy. Wprowadzenie katastru zarekomendował Polsce Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Minister finansów Andrzej Domański zapewnił, że rząd nie prowadzi prac nad taką daniną. – Nasz rząd prowadzi prace nad obniżaniem podatków, a nie ich podwyższaniem – stwierdził. Kandydaci na prezydenta związani z lewicą, Magdalena Biejat oraz Adrian Zandberg domagają się ustanowienia podatku katastralnego. Zdaniem lidera partii Razem byłby on w interesie młodych ludzi, a uderzyłby w wielkie fundusze i rentierów. Z kolei wicemarszałek Senatu uważa, że podatek katastralny powinien zostać wprowadzony od trzeciego mieszkania, po to, żeby mieszkania rzeczywiście służyły celom mieszkaniowym, a nie inwestycyjnym.

Podatek katastralny. Polacy zabrali głos

W sondażu dla "Rzeczpospolitej" pracowania SW Research zapytała respondentów, czy – ich zdaniem – w Polsce należy wprowadzić podatek katastralny. "Tak, wobec posiadaczy co najmniej dwóch mieszkań" – odpowiedziało 11,9 proc. uczestników badania. 28,1 proc. ankietowanych jest zdania, że podatek taki należy wprowadzić wobec posiadaczy co najmniej trzech mieszkań. Odpowiedź "nie" wybrało 33,6 proc. badanych. 12,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Natomiast 13,6 proc. pytanych nie wiem czym jest podatek katastralny (liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).

Do wyników sondażu odniosła się w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej. "Ten moment kiedy świadomość ludzi wyprzedza odwagę polityków" – skomentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za pośrednictwem platformy X.

twitter

Polityk Polski 2050 uważa, że taka danina powinna obowiązywać posiadaczy co najmniej trzech mieszkań. W umowie koalicyjnej nie przewidziano wprowadzenia podatku katastralnego. Krytycy tego rozwiązania wskazują, że podatek może mieć nieprzewidywalne konsekwencje – jest nieproporcjonalnie wysoki, antyrozwojowy oraz może zostać przerzucony na osoby biedniejsze, które wynajmują mieszkania. Wprowadzenie podatku katastralnego wiązałoby się też z olbrzymimi kosztami dla państwa, gdyż oznaczałoby konieczność wyceny niemal wszystkich nieruchomości w kraju.

Czytaj też:

Czy w Polsce jest za dużo galerii i centrów handlowych? Wyniki sondażuCzytaj też:

Tyle zarabiają Polacy. GUS podał konkretne kwoty