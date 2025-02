Władza szykuje nowy podatek? PiS: Gigantyczne uderzenie w budżety domowe

– Ja się pytam pana ministra Paszyka, kiedy o podatku katastralnym będziemy rozmawiać. Jest kampania wyborcza, ja rozumiem, że o wielu projektach ta obecna koalicja rządząca nie chce rozmawiać pan Paszyk w sprawie podatku katastralnego nie chce zająć jasnego stanowiska – powiedział Rafał Bochenek na konferencji prasowej.

– To kiedy o tym mamy rozmawiać, wtedy, kiedy będzie już po wyborach prezydenckich i, nie daj Bóg, Rafał Trzaskowski zostanie Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i wtedy tego typu szkodliwe rozwiązania uderzające w budżety domowe będą chcieli wprowadzać? Podatek katastralny od nieruchomości to jest nic innego, jak podatek od wartości nieruchomości – kontynuował.

Podatek katastralny. "Uderzenie w budżety domowe"

Bochenek podkreślił, że wprowadzenie takiej daniny będzie oznaczało duże obciążenie dla obywateli. – Mówi się o tym, że w wielu krajach europejskich ten podatek katastralny wynosi od 0,1 proc. do nawet 3 proc. wartości nieruchomości. To jest gigantyczne uderzenie w budżety domowe Polaków, wzrost kosztów życia i doprowadzi to do tego, że wielu Polaków po prostu pójdzie z torbami – mówił dalej.

– Załóżmy 15 000 zł za metr, za 100-metrowy dom, mieszkanie, ktoś obecnie, dzisiaj płaci maksymalnie 119 zł rocznie. A co się wydarzy, kiedy zostanie zrealizowany pomysł, jeżeli podatek katastralny na poziomie tylko 1 proc. zostanie wprowadzony w przypadku domu, mieszkania o powierzchni 100 m2 roczny podatek katastralny będzie wynosił 15 000 zł – dodał poseł.

Jego zdaniem dojdzie do takich sytuacji, że właściciele 50-metrowych mieszkań w centrum miasta będą płacili dużo większe podatki katastralne od tych, którzy mają swoje domy na obrzeżach czy poza miastami, 200, 100-metrowe. – Nie jest również tak, że podatek katastralny doprowadzi do spadku cen mieszkań – przekonywał.

Czytaj też:

Kaczyński o artykule "Newsweeka": Stara metoda, którą znamy od latCzytaj też:

Rząd uruchamia program mieszkaniowy. Nawet 40 tys. mieszkań rocznie