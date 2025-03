Doszło do spotkania Nawrockiego z Dudą. "Zaczynamy"

Prezydent Duda w poniedziałek udał się do Torunia, gdzie zaplanowany jest jego udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom ratującym Żydów pod niemiecką okupacją.

W drodze na miejsce towarzyszy mu Karol Nawrocki, szef IPN oraz kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

To właśnie Nawrocki udostępnił zdjęcie z pokładu samolotu. "Zaczynamy" – napisał szef IPN w mediach społecznościowych.

Prezydent spotkał się z Mentzenem. Politycy PiS wściekli

To pierwsze oficjalne spotkanie kandydata z urzędującym prezydentem od rozpoczęcia kampanii wyborczej. Andrzej Duda jednak znalazł wcześniej czas na spotkanie ze Sławomirem Mentzenem, kandydatem Konfederacji.

Spotkanie zakończyło się spacerem w ogrodach Kancelarii Prezydenta. Powstało tam zdjęcie, które Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych. "Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za spotkanie, wymianę opinii na temat bezpieczeństwa Polski oraz dobre rady na resztę kampanii!" – napisał.

Jak opisała Wirtualna Polska, w PiS-ie zdjęcie Dudy z Mentzenem "wzbudziło niesmak". – Andrzej buduje Sławka wiedząc, że to szkodzi na tym etapie Karolowi [Nawrockiemu – red.]. Daje się wkręcać w układy Przemka Wiplera i Marcina Mastalerka. Nie powinno tak być – mówił rozmówca WP z zaplecza partii Jarosława Kaczyńskiego. – To bez większego znaczenia. Andrzej mówił, że najbliżej mu do Karola. I że każdy może przyjść do niego do Pałacu na audiencję. No, to Sławek przyszedł. Niech ma – ocenił innych polityk.

"Działacz bliski Nowogrodzkiej", cytowany przez WP, stwierdził, że prezydent Andrzej Duda "daje się podpuszczać" szefowi swojego gabinetu. – Mastalerek, kolega Przemysława Wiplera z Konfederacji droczy się z PiS, specjalnie nas podku***a. Trzeba to ignorować – mówił.

