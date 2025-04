Nawrocki zgodził się ze Stanowskim. "To jest rzecz, która szokuje"

Prezes IPN był w środę wieczorem gościem Kanału Zero. Nawrocki mówił o swojej wizji prezydentury oraz obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

Jeden z tematów dotyczył interwencji europosła Grzegorza Brauna i posła Romana Fritza w szpitalu w Oleśnicy w sprawie aborcji wykonywanych w placówce. Braun wszedł na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z ginekolog Gizelą Jagielską, wicedyrektor placówki, która odpowiedzialna jest za śmierć Felka. Chłopiec był w 37. tygodniu życia prenatalnego.

Nawrocki powiedział, że taka śmierć dziecka w dziewiątym miesiącu cięży jest zabójstwem. – To jest rzecz, która szokuje nas wszystkich – ocenił.

Sprawa z Oleśnicy. Stanowski: Porażająca lekkość

Stanowski przypomniał, że dziecko urodziłoby się chore na łamliwość kości, co nie oznacza, że umrze. – Tu się zgodzimy, ta historia jest absolutnie szokująca. Lekkość, z jaką ta pani doktor opowiada o tym, czym się zajmuje na co dzień jest porażająca i szokująca – powiedział prowadzący.

Nawrocki: Dzieci chore są częścią naszego społeczeństwa

– Tak, dzieci chore są częścią naszego społeczeństwa. I państwo polskie jest od tego, żeby dzieciom chorym pomagać. W życiu, w chorobie, w pewnych dysfunkcjach, niesprawnościach. Dla mnie też jest szokiem, że doszło do tego typu sytuacji. Oczywiście do tego nigdy nie powinno dojść – wyraził swoje stanowisko kandydat na prezydenta.

– Jeśli ktoś jest chory, ma dysfunkcję i my jesteśmy gotowi go zamordować, to niestety zbliżamy się do czasów, o których chcemy zapomnieć – powiedział Nawrocki. Szef IPN podkreślił, że ludzie chorzy są częścią społeczeństwa, wobec czego nikt nie ma prawa, aby ich eliminować. – Powinniśmy skupiać się na tym, jak im pomóc, jak ich zabezpieczyć socjalnie. Tak mierzy się poziom cywilizacyjny każdego państwa – dodał.

Kandydaci na prezydenta na Kanale Zero

Stanowski zaprosił na długie wywiady także innych kandydatów, którzy w większości odpowiedzieli pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że zaproszenia nie przyjął Rafał Trzaskowski.

Odbyły się już wywiady m.in. ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja), Arturem Bartoszewiczem, Adrianem Zandbergiem (Razem) czy Magdaleną Biejat (Lewica).

