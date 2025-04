"Żeby nie posłali nas na cudzą wojnę". Braun wystąpił u Stanowskiego

Rozmowa z kandydatem partii Korona na prezydenta i polskim deputowanym do Parlamentu Europejskiego trwała prawie cztery godziny, była merytoryczna i w zdecydowanej większości na tematy istotne.

Stanowski zaprosił także innych kandydatów, którzy pozytywnie odpowiedzieli za zaproszenie i zjawią się niebawem na Kanale Zero. Na razie nie ma odpowiedzi ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Odbyły się już wywiady ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja), Arturem Bartoszewiczem i Adrianem Zandbergiem (Razem).

Braun: Polska abdykowała z niepodległości

Braun podkreślił, że jest jednym z nielicznych kandydatów, którzy stanęli do wyścigu prezydenckiego z programem. To program na „dziś” i „jutro”, a więc sprawy pilne i jeszcze pilniejsze. Braun przypomniał, że jest zwolennikiem systemu prezydenckiego, a Polska wymaga zmiany konstytucji.

– Pierwsze ważne hasło to odzyskajmy niepodległość – wskazał. – Polska nie jest niepodległa, Polska na skutek zdrady, głupoty i zaprzaństwa tutaj w Warszawie, abdykowała z suwerenności na własnym terytorium. W sprawach finansowych, gospodarczych na rzecz Brukseli, a więc często Berlina, w sprawach finansowych także na rzecz lichwiarzy z Londynu, Nowego Jorku. Oni przesądzają o naszej przyszłości w większym stopniu niż Sejm przy ul. Wiejskiej. Sejm implementuje, wdraża. Eurokołchozowe regulacje zajeżdżają niż nie taczkami, a wagonami – powiedział Grzegorz Braun.

Nie dla wojny, paktu migracyjnego i Zielonego Ładu

Zdaniem kandydata Korony Warszawa wyzbyła się też niepodległości w zakresie obronności. Polityk podkreślił, że rzeczy najpilniejsze to: nie pójść na wojnę, nie dopuścić do narzucenia Polsce paktu migracyjnego, odrzucić Zielony Ład, i przygotowywany Niebieski Ład (reglamentacja wody) i odrzucić roszczenia żydowskie.

– To są sprawy najpilniejsze, bo to nas może kosztować życie i resztę majętności – powiedział Braun. Dalej wymienił, że należy przywrócić wolność, w szczególności wolność gospodarczą. Elementami tego programu są wygaszenie ZUS-u, likwidacja PIT i CIT oraz zniesienie barier dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom.

– Niepodległość trzeba odzyskać, bo inaczej podatki nie będą nigdy ani niskie, ani proste. Dlatego trzeba odzyskać niepodległość, żeby nas nie posłali na cudzą wojnę, żeby roszczenia i uroszczenia stron trzecich, czwartych i piątych nas nie ograbiły, żebyśmy nie zostali zmarginalizowani we własnym kraju przez piątą kolumnę banderowską, szóstą ślązakowską i subsaharyjskich inżynierów w nożami w zębach reeksportowanych do nas w ramach paktu migracyjnego przez eurokołchoz – powiedział Grzegorz Braun.

