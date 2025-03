Mentzen: Dlatego dzieci polityków powinny iść na front pierwsze

Krzysztof Stanowski zaprosił do rozmowy na Kanale Zero Sławomira Mentzena – posła, jednego z liderów Konfederacji i kandydata tego ugrupowania w wyborach na prezydenta. Mentzen plasuje się w sondażach na trzecim miejscu i jest obok Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którego dogania, jednym kandydatem, który ma realne szanse na wejście do drugiej tury i zwycięstwo.

Stanowski zaprosił także innych kandydatów, którzy pozytywnie odpowiedzieli za zaproszenie i zjawią się niebawem na Kanale Zero. Na razie nie ma odpowiedzi ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Mentzen: Dzieci polityków pierwsze na front

W rozmowie poruszono wiele tematów z zakresu polityki, a jednym z nich było bezpieczeństwo Polski, w tym przygotowywane przez władze szkolenia wojskowe dla Polaków.

W trakcie tego wątku Menzten przypomniał wyrażane wcześniej ogólne stanowisko dotyczące zapewnienia, aby politycy nie rwali się do wciągania kraju w wojny. – Dzieci polityków w pierwszej kolejności powinny iść na front po to, żeby wprowadzić mechanizm, dzięki któremu politycy nie angażują się w wojny, w które nie powinni się angażować, bo ryzykują zdrowiem, życiem swoich własnych dzieci – podkreślił kandydat Konfederacji.

– Zadaniem posła jest siedzieć w Sejmie, w trakcie wojny stanowić prawo […] natomiast dzieci polityków powinny w pierwszym szeregu iść na wojnę, bo to ci politycy doprowadzili do wybuchu tej wojny i oni w pierwszej kolejności powinni ponieść konsekwencje – kontynuował.

Szkolenia wojskowe

Pytany o szkolenia wojskowe Mentzen powiedział, że powinny być obowiązkowe dla młodych ludzi po szkole średniej. – Natomiast nie dla wszystkich, bo wojsko polskie nie jest w stanie przeszkolić wszystkich. Poza tym to szkolenie powinno być płatne, to znaczy ci ludzie powinni otrzymywać za to pieniądze, że przez ten jakiś czas szkolą się – ocenił poseł.

Polityk przypomniał jeszcze jeden argument na rzecz celowości wzięcia udziału w szkoleniu wojskowym. – Na wojnie, tak jak w każdej innej branży – chociaż to słowo może nie jest najlepsze – wiedza, doświadczenie, umiejętności są cenne. Szansa na to, że przeżyje ktoś, kto jest po takim szkoleniu, kto i tak zostanie powołany do wojska, jeżeli dojdzie co do czego, jest dużo większa. [...] W interesie mężczyzn jest to, żeby byli przeszkoleni, bo to drastycznie zwiększa ich szanse na przeżycie na wypadek wybuchu wojny – powiedział Sławomir Mentzen w Kanale Zero.

