Powszechne szkolenie wojskowe. Tusk zdradza szczegóły

Szef rządu zabrał w piątek w Sejmie głos. Odniósł się do szczytu UE w Brukseli, a także bezpieczeństwa kraju. – Mówimy o potrzebie armii półmilionowej w Polsce. Kiedy patrzymy na liczby na realnym froncie walki, to wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, to będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić z tych, którzy nie idą do wojska, uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktu — mówił Donald Tusk.

Premier dodał wówczas, że już trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. – Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń — poinformował Tusk.

Tusk zdradza szczegóły

We wtorek premier przekazał, że z zwrócił się do ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby zwiększyć zainteresowanie chętnych.

– Osiągniemy w 2027 roku możliwość przeszkolenia 100 tys. ochotników w ciągu roku. Jestem przekonany, że chętnych nie zabraknie – powiedział Tusk.

Premier wytłumaczył, że każdy chętny przejdzie szkolenie podstawowe, które zostanie uzupełnione specjalistycznymi. – Wojna w Ukrainie pokazała, że potrzebujemy wielu specjalistów, również przy obronie cywilnej – dodał. Na szkolenie zgłaszać się będą mogły osoby między 18. a 60. rokiem życia.

W całym procesie przewidziane są zachęty dla zainteresowanych. Ochotnicy będą mieli możliwość zrobienia kursu prawa jazdy na samochody ciężarowe oraz uprawnień na drony.



Premier dodał, że planowane jest wykorzystanie potencjału weteranów. – Ich wiedza i umiejętności będą bezcennym atutem przy szkoleniach cywilów – mówił.

– Poza armią zawodową i poza WOT-em musimy zbudować armię rezerwistów – wskazał.

