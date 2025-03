Premier zapowiada wielkie szkolenie wojskowe mężczyzn

Szef rządu zabrał w piątek w Sejmie głos. Odniósł się do szczytu UE w Brukseli, a także bezpieczeństwa kraju. – Mówimy o potrzebie armii półmilionowej w Polsce. Kiedy patrzymy na liczby na realnym froncie walki, to wydaje się, że jeśli mądrze to zorganizujemy, to będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić z tych, którzy nie idą do wojska, uczynić pełnoprawnych żołnierzy w sytuacji konfliktu — mówił Donald Tusk.

– Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny i żeby ta rezerwa była adekwatna do ewentualnych zagrożeń — poinformował Tusk. – Nie proponujemy powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli, jeden z najbardziej docenianych jest model szwajcarski – przekazał.

Tusk: Nie wraca obowiązkowa służba

Po opuszczeniu sali plenarnej, szef rządu zaznaczył, że nie jest to powrót do zasadniczej służby wojskowej. – Gdybym proponował powrót do zasadniczej służby, to bym to powiedział. Każdy zdrowy mężczyzna powinien chcieć się przeszkolić, żeby móc bronić ojczyzny w razie potrzeby. Przygotujemy to w taki sposób, by nie było to udręką dla ludzi. Żeby chcieli – podkreślił premier. Szef PO wyjaśnił także, że w szkoleniu będą mogły też wziąć udział kobiety.

– Nie chcę, żeby Polska była kiedykolwiek przedmurzem czegokolwiek. Mury mają być na zewnątrz nas. Mamy być basztą europejskiej fortyfikacji, którą właśnie zaczęliśmy budować. Musimy mieć świadomość, że Polska musi sięgać po najnowocześniejsze możliwości związane także z bronią nuklearną i nowoczesną bronią niekonwencjonalną. Czeka nas bardzo poważny wyścig. I to jest wyścig o bezpieczeństwo, nie wyścig do wojny – podkreślał polityk podczas wystąpienia w Sejmie. – Musimy zacząć myśleć bardziej nowocześnie w kwestiach obrony. Będziemy starać się dokonywać mądrej selekcji i inwestować w to, co jest najnowocześniejsze – dodał.

