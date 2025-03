Polityczne trzęsienie ziemi w nowym sondażu partyjnym. Konfederacja notuje duży skok poparcia

Z sondażu wynika, że gdyby Polacy poszli teraz do urn wyborczych, to nasz kraj czekałoby prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Dwa duże ugrupowania – Trzecia Droga oraz Lewica – znalazłyby się bowiem poza Sejmem. Posłów do parlamentu wprowadziłyby jedynie Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

Rekordowe poparcie dla Konfederacji

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla rp.pl, największym poparciem cieszy się nadal Koalicja Obywatelska, na którą głos chce oddać 31,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 27,5 proc. poparcia. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z 17,1 proc. poparcia.

Badanie opinii publicznej wskazuje, że poza Sejmem znalazłyby się Trzecia Droga, jeżeli startowałaby ponownie jako koalicja partii (5,8 proc.), Lewica (4,5 proc.) oraz partia Razem (1,9 proc.). Ponadto 12,1 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Kto zyskał, a kto stracił?

W sondażu IBRiS z lutego br. na partię Donalda Tuska chciało głosować 33,5 proc. respondentów, co oznacza, że KO notuje spadek o 2,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość straciło z kolei 1,8 proc. Najciekawiej jednak wygląda sytuacja trzeciej Konfederacji, która zanotowała wzrost aż o 5,5 pkt. proc

Olbrzymi spadek poparcia dotyczy jednak Trzeciej Drogi, która ma 4,3 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Z kolei Lewica straciła 3,8 pkt. proc. w porównaniu z sondażem z lutego. Z kolei partia Razem zanotowała niewielki wzrost – o 0,4 pkt. proc.

Wybory prezydenckie

Na sytuację partii politycznych kluczowe znaczenie będą miały wyniki nadchodzących wyborów prezydenckich. Ich pierwsza tura odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 30 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Są to komitety: Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Macieja Maciaka, Marka Wocha, Wiesława Lewickiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca, Pawła Tanajno, Dawida Jackiewicza, Aldony Skirgiełło, Dominiki Jasińskiej, Joanny Senyszyn, Krzysztofa Tołwińskiego, Piotra Szumlewicza, Eugeniusza Maciejewskiego, Katarzyny Cichos, Jana Kubania, Włodzimierza Rynkowskiego, Marcina Bugajskiego, Artura Bartoszewicza, Kamila Całek, Jolanty Dudy, Krzysztofa Sitko i Jakuba Perkowskiego. Dwa kolejne (Sebastiana Rosa i Marty Ratuszyńskiej) czekają na rejestrację.

28 kwietnia 2025 r. PKW ogłosi ostateczną listę kandydatów w wyborach prezydenckich 2025.

