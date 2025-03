Sensacyjny sondaż. Mentzen w drugiej turze

Badanie przeprowadził Pollster na zlecenie "Super Expressu". Największe poparcie uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski – 37 proc. Duże zaskoczenie na miejscu drugim. Dotychczas za Trzaskowskim plasował się wspierany przez PiS Karol Nawrocki, jednak tym razem to Sławomir Mentzen uzyskał drugi najlepszy wynik – 22 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Karola Nawrockiego deklaruje 21 proc. ankietowanych.

– Poważne ostrzeżenie dla sztabu Nawrockiego. Jeżeli taki wynik by się utrzymał to byłaby wręcz katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości – komentuje dla "SE" politolog profesor Bartłomiej Biskup. – Może się to brać ze wzrostu nastrojów radyklanych w Polsce, na przykład w obszarze relacji polsko- ukraińskich – wyjaśnia ekspert. Tymczasem profesor Anna Materska – Sosnowska do "mijanki" kandydatów popieranych przez PiS i Konfederację podchodzi dość sceptycznie.

– Częściowo może być efektem fali komentarzy przewidujących taki obrót sprawy. Dużo się o tym mówiło. Dlatego nie przywiązywałabym tak dużego znaczenia do tego badania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kandydat Konfederacji ma dzisiaj lepszy wynik niż jego partia, ale w wyborach nie musi to wyglądać aż tak dobrze. Z kolei 37 proc. dla Trzaskowskiego pokazuje, że wychodzi z zadyszki – uważa politolog.

Konkurencja bez szans

Poza podium znalazł się Szymon Hołowniaz poparciem na poziomie 8 proc. Magdalena Biejat i Grzegorz Braun uzyskali po 3 proc. głosów, a Adrian Zandberg oraz Krzysztof Stanowski po 2 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 07-09.03.2025 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Czytaj też:

Mentzen zyskuje. Niewielka przewaga NawrockiegoCzytaj też:

Prof. Chwedoruk: Dystans między Nawrockim a Mentzenem może wywołać rewolucję na prawicy