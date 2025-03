Fatalne notowania Hołowni. Dziennikarz: Będzie musiał się wycofać

Ostatni sondaż CBOS nie jest dla marszałka Sejmu powodem do radości. Najlepsze notowania w najnowszym sondażu CBOS ma aktualnie Rafał Trzaskowski (35 proc.), na drugim miejscu jest Karol Nawrocki (23 proc.), a na trzecim Sławomir Mentzen (21 proc.). Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zdobył tylko 5 proc. poparcia.

W programie "W kuluarach", dziennikarz Konrad Piasecki wskazał, że "wysoko usytuowany polityk Trzeciej Drogi" miał powiedzieć, że "jeśli sondaże Szymona Hołowni będą wyglądały tak, jak wyglądają, to Trzecia Droga poważnie weźmie pod uwagę pomysł wycofania marszałka Sejmu". Piasecki podkreśla, że Trzecia Droga znalazła się w politycznym "impasie".



– Jeśli Szymon Hołownia faktycznie nie wystartuje w wyborach na prezydenta, Trzecia Droga – powiedział w TVN24. Dodał, że polityk może rozważyć "honorowe wyjście" z sytuacji i stwierdzić, że "Hołownia musi być marszałkiem Sejmu".

Rozpad Trzeciej Drogi

Reporterka TVN Agata Adamek stwierdziła, że jeśli wynik Hołowni w wyborach będzie tak zły, jak wskazują na to sondaże, może to oznaczać koniec Trzeciej Drogi. – Jeśli Szymon Hołownia rzeczywiście dostanie mocno w kość wynikiem, to klub się prawdopodobnie rozsypie – powiedziała.

Z kolei według Radomira Wita, sztabowcy Hołowni próbują z rosnącego poparcia dla Konfederacji "coś uszczknąć dla siebie". – Stąd teraz działania Szymona Hołowni, który jest w pewnych politycznych tarapatach, powiedzmy to otwarcie – podkreślił.

Zgodnie z umową koalicyjną zawartą przez KO, Trzecia Drogę oraz Lewicę, w połowie obecnej kadencji Sejmu, wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty miałby zastąpić Szymona Hołownię w fotelu marszałka izby. Jednak już od dłuższego czasu pojawiają się sygnały, że lider Polski 2050 nie będzie chciał oddać tej prestiżowej funkcji, co mogłoby doprowadzić do rozłamu.

