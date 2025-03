Mentzen zyskuje. Niewielka przewaga Nawrockiego

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez CBOS, największym poparciem cieszy się kandydat KO Rafał Trzaskowski – 35 proc. Drugi jest wspierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego chce głosować 23 proc. badanych. Tuż za nim, z poparciem 21 proc. ankietowanych, jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Poza podium znaleźli się: Szymon Hołownia – 5 proc.; Adrian Zandberg – 3 proc. Po 2 proc. deklarujących zamiar udziału w wyborach prezydenckich poparłoby Magdalenę Biejat i Grzegorza Brauna, a po 1proc. – Marka Jakubiaka i Krzysztofa Stanowskiego. Siedmiu na stu potencjalnych wyborców (7 proc.) nie ma sprecyzowanych preferencji.

Deklarowana frekwencja to 73 proc.

Zmiana poparcia

"Najbardziej znaczącą zmianą od poprzedniego pomiaru z drugiej dekady lutego jest 4-punktowe umocnienie się poparcia dla Sławomira Mentzena, co wraz z minimalnym, 2-punktowym zmniejszeniem się grupy zwolenników Karola Nawrockiego sprawiło, że ich wyniki dzielą teraz 2 punkty procentowe. Jednocześnie z 9 do 12 punktów zwiększyła się różnica między potencjalnymi wyborcami kandydata wspieranego przez PiS a zamierzającymi głosować na Rafała Trzaskowskiego, który w zasadzie zachował dotychczasowy poziom poparcia. Pozostali pretendenci do prezydentury również wypadają podobnie jak w lutym" – opisuje CBOS.

Centrum wskazuje, że "można zauważyć, że nieco większe poparcie w elektoracie swojego ugrupowania ma Rafał Trzaskowski niż Karol Nawrocki (89 proc. wobec 80 proc.). Podobnie jest w elektoracie Konfederacji WiN, gdzie wyraźnie wygrywa Sławomir Mentzen (81 proc).

CBOS zaznacza, że Mentzen jest najczęściej wskazywany przez osoby, które nie mają sprecyzowanych preferencji partyjnych oraz takie, które obecnie nie wzięłyby udziału w wyborach do Sejmu i Senatu.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-6 marca na grupie 1000 osób.

