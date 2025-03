Nowy sondaż. Tylko trzy partie w Sejmie

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głos chce oddać 34 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 26 proc. poparcia. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z 18-proc. poparciem.

Lewica i Trzecia Droga poza Sejmem

Badanie opinii publicznej wskazuje, że poza Sejmem znalazłyby się Lewica, Trzecia Droga (oba ugrupowania mają 4-proc. poparcie) i partia Razem (2 proc.).

Jak podaje Radio Zet, taki wynik dla liderującej Koalicji Obywatelskiej oznacza podtrzymanie poparcia z poprzedniego miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość straciło natomiast 3 punkty procentowe, a z kolei Konfederacja zyskała 1 punkt proc. w porównaniu ostatniego sondażu.

CBOS wskazuje, że Lewica odnotowała najsłabszy wynik od poprzednich wyborów. Słabe notowania tej partii, jak i koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 (Trzecia Droga) to zła informacja również dla Koalicji Obywatelskiej. W takim układzie obecnie rządząca siła miałaby problem ze stworzeniem rządzącej większości.

Kto zyskał, a kto stracił?

W sondażu CBOS z lutego br. na partię Donalda Tuska chciało głosować 34 proc. respondentów, co stanowiło wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło poparcie w wysokości 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Trzecia Konfederacja uzyskała 17 proc. wskazań (wzrost o 4 pkt. proc.), co było wówczas najlepszym wynikiem formacji od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Nieoczekiwanie czwarte miejsce zajęła Lewica z wynikiem 6 proc. wskazań. Słaby rezultat zanotowała już wówczas Trzecia Droga, na którą chęć głosowania wskazało jedynie 4 proc. ankietowanych. To oznaczało, że sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wszedłby do Sejmu również w ubiegłym miesiącu. Był to jednocześnie najgorszy wynik Trzeciej Drogi od września ubiegłego roku.

Partia Razem uzyskała natomiast w lutym wynik 2 proc. poparcia.

Czytaj też:

Takiego sondażu jeszcze nie było. Nawrocki ma powody do zmartwieniaCzytaj też:

Sondaż: Trzaskowski najbardziej kompetentny w sprawach bezpieczeństwa