Najnowszy sondaż. KO zwiększa przewagę, dramat Trzeciej Drogi

CBOS przeprowadził badanie poparcia dla partii politycznych. Największym poparciem cieszy się w tej chwili Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei na trzeciej pozycji umocniła się Konfederacja. Bardzo słaby wynik zanotowała z kolei Trzecia Drogą, którą wyprzedziła nawet Lewica.

Wyniki najnowszego sondażu

Na partię Donalda Tuska chce w tej chwili głosować 34 proc. respondentów. To wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło poparcie w wysokości 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Trzecia Konfederacja uzyskała 17 proc. wskazań (wzrost o 4 pkt. proc.). To najlepszy wynik formacji od od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Nieoczekiwanie czwarte miejsce zajęła Lewica z wynikiem 6 proc. wskazań. To taki sam wynik jak w badaniu z początku lutego. Dramatycznie słaby wynik zanotowała za to Trzecia Droga, na którą chęć głosowania wskazało jedynie 4 proc. ankietowanych. To oznacza, że sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wszedłby do Sejmu. To najgorszy wynik Trzeciej Drogi od września ubiegłego roku.

Partia Razem uzyskała wynik 2 proc. poparcia. 8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Jak podaje CBOS, w porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy lutego w największym stopniu obniżył się odsetek wyborców wahających się – obecnie 8 procent respondentów chcących wziąć udział w wyborach nie wiedziałoby, na którą partię oddać swój głos (spadek o 5 punktów procentowych).

Badanie "Aktualności” (17) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0 procent) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0 procent) w okresie 17–20 lutego 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1002).

