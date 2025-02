Sondaż prezydencki. Mentzen coraz bliżej Nawrockiego

Według badania kandydat Koalicji Obywatelskiej cieszy się obecnie największym poparciem wśród Polaków. Drugie miejsce niezmienne zajmuje popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki. Na trzecim miejscu umocnił się przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen. Pozostali kandydaci mają mniej niż 10 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż prezydencki

Na prezydenta Warszawy chce obecnie głosować 35,2 proc. respondentów. To więcej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia. Karol Nawrocki zgromadził poparcie w wysokości 26,5 proc. głosów, co daje spadek o 2,4 pkt proc. Z kolei Sławomir Mentzen może pochwalić się wynikiem 15,7 proc., co stanowi wzrost o 4,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Dalsze miejsca zajęli Szymon Hołownia z wynikiem 6,2 proc. (spadek o 2,7 pkt proc.), Magdalena Biejat (3,3 proc.), Adrian Zandberg (1,4 proc.), Marek Jakubiak (1 proc.), Krzysztof Stanowski (0,5 proc.) i Grzegorz Braun (0,4 proc.).

9,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wyniosła 65,1 proc.

Badanie zrealizowano w dniach 19-21 lutego 2025 roku, na próbie 1000 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Kto wygra wybory prezydenckie?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Pierwszym politykiem, który spełnić wymóg liczby zebranych podpisów był Sławomir Mentzen. Wkrótce po nim również Rafał Trzaskowski przekazał, że zebrał wymagane 100 tys. podpisów. Obaj kandydaci zapewnili, że zbiórki będą trwały nadal.

