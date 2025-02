Trzaskowski powołał zespół doradców. Padły nazwiska

Prezydent Warszawy podkreślił, że jego priorytetami są: silna armia, bezpieczna granica, bezpieczeństwo energetyczne, skuteczne służby specjalne, silna obrona cywilna, odporność społeczeństwa na dezinformację.

Kto znalazł się w zespole Trzaskowskiego?

Kandydat KO wymienił nazwiska członków zespołu w mediach społecznościowych.

W skład zespołu wchodzą: prof. Katarzyna Pisarska, gen. broni pilot Tadeusz Mikutel, ⁠gen. dywizji Zbigniew Tłok-Kosowski, ⁠gen. dywizji Wiesław Grudziński, gen. brygady pilot Stefan Rutkowski, gen. brygady Maciej Siudak, gen. brygady pilot Sławomir Żakowski, ⁠gen. brygady Włodzimierz Nowak, ppłk Andrzej Wróblewski, kmdr por. Wojciech Sobociński, ppłk Krzysztof Przepiórka, st. bryg. Przemysław Florczyk.

"Znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji międzynarodowej. Europa i Polska muszą wziąć sprawy w swoje ręce. I nie ma czasu do stracenia. Dlatego do współpracy zaprosiłem wybitne postaci – wymienione osoby zdobyły ogromne doświadczenia na zagranicznych misjach specjalnych, w służbach specjalnych, na stanowiskach NATO czy w siłach powietrznych" – napisał na portalu X Rafał Trzaskowski.

Jak zaznaczył, wkrótce powoła również zespół ekspertów cywilnych. "Pracami obu grup doradczych pokieruje prof. Katarzyna Pisarska. Jak czerpać wiedzę i doświadczenie, to od najlepszych" – zaznaczył prezydent Warszawy.

Kampania bez Trzaskowskiego? Zaskakująca relacja

Co ciekawe, sztabowcy Koalicji Obywatelskiej równolegle do kampanii bezpośredniej prezydenta Warszawy przeprowadzają akcję "Samorządy naprzód", która ma również promować Trzaskowskiego. Problem w tym, że w tej akcji nie bierze udział kandydat, co wywołuje konsternację wśród samych polityków Koalicji Obywatelskiej i samorządowców biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez sztab.

– Zaprosili mnie na spotkanie w ramach kampanii Rafała Trzaskowskiego, ale kandydata tam nie było – mówi portalowi DoRzeczy.pl samorządowiec obecny na jednym z wydarzeń. – Siedzieliśmy i rozmawialiśmy sami ze sobą o tym, że Trzaskowski to dobry kandydat. Trochę to dziwne – dodaje.

Rzeczywiście spotkania, które odbywają się w ramach akcji "Samorządy naprzód", organizowane są w dość absurdalny sposób. W wydarzeniu biorą udział zazwyczaj sami politycy KO. Działacze, posłowie, ministrowie, samorządowcy spotykają się we własnym gronie. Najczęściej są to spotkania organizowane w hotelach i promują Rafała Trzaskowskiego.

