Szczyt w Paryżu. Trzaskowski: Jestem rozczarowany

W Paryżu zakończył się szczyt przywódców europejskich dotyczący sytuacji na Ukrainie oraz przygotowań do rozmów pokojowych. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkluzji. Z kolei we wtorek w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli USA i Rosji na temat zakończenia wojny. To pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu od początku konfliktu na Ukrainie.

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta Polski jest rozczarowany, że do stolicy Francji nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy. Odnoszą się do rozmów w Rijadzie, powiedział, że "Donald Trump w tej chwili testuje Putina". Prezydent Warszawy ma nadzieję, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Rosji odnieść propagandowego sukcesu.

– W tej chwili [negocjowane są – przyp. red.] bardzo różne rozwiązania, my nie możemy odpuścić. My musimy się domagać przez cały czas tego, żeby Ukraina miała gwarancje NATO, dlatego, że tylko gwarancje NATO, wsparte Stanami Zjednoczonymi, ich autorytetem, ale również ich zdolnościami obronnymi będą wiarygodne – powiedział Trzaskowski na antenie radiowej "Jedynki".

Trzaskowski: Trzeba wsłuchać się w głos Trumpa

Trzaskowski mówił dalej, że Europa powinna "wsłuchać się w głos Trumpa", który mówi, że "on nie będzie traktował poważnie tych sojuszników, którzy nie biorą za siebie odpowiedzialności". Polska, zdaniem polityka KO, ma jednak w tym kontekście "mocne karty".

– Potwierdził to Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych, który na swoją pierwszą stolicę wybrał właśnie Polskę, ponieważ my wydajemy prawie 5 procent PKB na bezpieczeństwo. My robimy dokładnie to, czego Trump się domaga od europejskich sojuszników i dzisiaj musimy resztę europejskich państw przekonać, żeby robiły dokładnie to samo – wskazał prezydent Warszawy.

