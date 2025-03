Polacy wskazali, kto wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich

W marcowym sondażu prezydenckim CBOS, największym poparciem cieszył się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – 35 proc. Drugi był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki – 23 proc. Tuż za nim znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen – 21 proc.

Poza podium znaleźli się: Szymon Hołownia (Polska 2050, Trzecia Droga) – 5 proc., a także Adrian Zandberg (partia Razem) – 3 proc. Po 2 proc. ankietowanych poparło Magdalenę Biejat (Nowa Lewica) i Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), a po 1 proc. – Marka Jakubiaka (Wolni Republikanie) oraz Krzysztofa Stanowskiego. Deklarowana frekwencja wyniosła 73 proc.

Kto wejdzie do drugiej tury wyborów? Sondaż

W najnowszym badaniu ankieterzy CBOS poprosili respondentów o wytypowanie najbardziej – ich zdaniem – prawdopodobnych uczestników drugiej tury wyborów prezydenckich. Zdecydowana większość ankietowanych nie ma wątpliwości, że do drugiej tury przejdzie kandydat KO Rafał Trzaskowski – aż 72 proc. wskazań. Kto będzie jego rywalem? Popieranego przez PiS Karola Nawrockiego wskazuje 50 proc. uczestników badania, zaś kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena – 42 proc.

Pozostałym kandydatom respondenci nie dają większych szans na wejście do drugiej rundy prezydenckiego wyścigu. Tylko 6 proc. pytanych jest zdania, że wejdzie do niej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po 2 proc. uważa, że będą to Magdalena Biejat lub Grzegorz Braun. Adriana Zandberga i Marka Jakubiaka wskazuje jedynie po 1 proc. uczestników badania. Opcję "inny kandydat" wybiera 1 proc. respondentów. 9 proc. badanych nie ma zdania.

W przypadku drugiej tury z udziałem Trzaskowskiego i Nawrockiego, kandydat KO może liczyć na 46 proc. głosów, podczas gdy kandydat wspierany przez PiS – 36 proc. 8 proc. pytanych deklaruje oddanie głosu nieważnego, 7 proc. deklaruje, że nie weźmie udziału w głosowaniu, a 3 proc. nie wie, jak by się zachowało.

Sondaż został zrealizowany metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w okresie 17-20 marca 2025 r. na próbie 1003 Polaków.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura – 1 czerwca.

