Senyszyn złożyła w PKW 150 tys. podpisów. "W każdych wyborach są niespodzianki"

Na czwartkowej konferencji prasowej przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Joanna Senyszyn stwierdziła, że jej decyzja o kandydowaniu w wyborach prezydenckich wywołała "pospolite ruszenie". – Setki, jeśli nie więcej, osób zgłaszały się do mnie, wyrażały radość, że kandyduję i chęć pomocy w zbieraniu podpisów – powiedziała.

Była polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) oznajmiła, że bierze udział w wyborach jako "kandydatka niezależna". Podkreśliła, że nie zmienia poglądów w zależności od sondaży, tak jak – jej zdaniem – robią to inni kandydaci na urząd prezydenta RP. – Obywatele i obywatelki wiedzą, na co mogą liczyć, kiedy będą na mnie głosować – mówiła.

Zdaniem Senyszyn media skupiają się głównie na trzech kandydatach: Rafale Trzaskowskim (Koalicja Obywatelska), Karolu Nawrockim (popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość) i Sławomirze Mentzenie (Konfederacja). – W każdych wyborach są różnego rodzaju niespodzianki i być może w tych wyborach również taka niespodzianka nastąpi – stwierdziła.

Kim jest Joanna Senyszyn?

Joanna Senyszyn jest profesorem nauk ekonomicznych. W latach 1975-1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1980 r. wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", ale opuściła go w 1995 r. Była posłem na Sejm RP IV, V, VI i IX kadencji (2001-2009, 2019-2023). W latach 2009-2014 pełniła mandat europosła. Nie udało jej się uzyskać reelekcji.

Senyszyn ogłosiła zamiar kandydowania w wyborach do Senatu w 2023 r. w jednym z okręgów warszawskich. Nie została jednak zarejestrowana z uwagi na niewystarczającą liczbę podpisów poparcia pod jej kandydaturą.

Wybory prezydenckie 2025

PKW zarejestrowała do tej pory siedmiu kandydatów na prezydenta. Są to: Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg i Szymon Hołownia. Wymagane minimum 100 tys. podpisów złożyli już również Marek Woch, Maciej Maciak oraz Magdalena Biejat.

Czas na rejestrację kandydatów upływa 4 kwietnia o godz. 16:00. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Czytaj też:

Absurdalne wpadki kandydatów. Dlatego nie wystartująCzytaj też:

Biejat chce państwa socjalnego, które "opiekuje się każdym"