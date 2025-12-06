Papież podjął decyzję ws. polskiego biskupa. Komunikat Episkopatu

Bp Oder w latach 2005-2014 postulował w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II – Karola i Emilii Wojtyłów. Bp Oder był w latach 1997-1999 postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego.

Wcześniej pełnił posługę m.in. wicedyrektora biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

Bp Oder w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, Rady Prawnej oraz Rady Ekonomicznej – podała KEP w sobotnim komunikacie.

Zmiany w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Papież powołał biskupa z Polski

Nowo mianowanymi członkami Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zostali także: kard. Rainer Maria Woelki, arcybiskup Kolonii (Niemcy), kard. Angelo De Donatis, penitencjarz większy, kard. Roberto Repole, arcybiskup Turynu i biskup Susa (Włochy), kard. Ángel Fernández Artime SDB, pro-prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp Fortunato Morrone, metropolita Reggio Calabria–Bova (Włochy), abp Alfonso Vincenzo Amarante CSsR, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, zwana również Dykasterią Do Spraw Świętych, prowadzi sprawy dotyczące beatyfikacji i kanonizacji. Została powołana do badania życia kandydatów na ołtarze. Prefektem tej dykasterii jest kard. Marcello Semeraro, a jej sekretarzem abp Fabio Fabene.

