Hucznie otwarte lodowisko zamknięte po kilku dniach. Kuriozalny komunikat miasta

Kuriozalna sytuacja w Szczytnie. Jeszcze kilka dni temu miasto chwaliło się nową inwestycją, jaką jest lodowisko przy ul. Krzysztofa Klenczona. Miało ono działać codziennie, oferując darmowe wejścia i płatną wypożyczalnię. Tafla stanęła na boisku do koszykówki, a całość miała zapewniać jazdę na łyżwach bez mrożenia – nawet w dodatnich temperaturach. Wszystko dzięki specjalnym, syntetycznym panelom. Inwestycja kosztowała blisko 420 tys. złotych.

"Stefan Ochman, burmistrz Miasta Szczytno, wraz z Radnymi Rady Miejskiej oficjalnie otworzyli dziś Miejskie Lodowisko na Bazie Wodnej MOS przy ul. K. Klenczona.Pierwsi łyżwiarze pojawili się już na tafli, a podczas wydarzenia o oprawę muzyczną zadbał DJ Przemek Oleszkiewicz. Na mieszkańców czekało Disco Lodowisko oraz gorąca czekolada (...) Zapraszamy do korzystania z lodowiska przez całą zimę – to doskonałe miejsce na rodzinny wypad, spotkanie z przyjaciółmi czy aktywny odpoczynek po pracy i szkole. Zadbaliśmy o bezpieczną infrastrukturę i przyjazną atmosferę, reszta należy już do Państwa. Do zobaczenia na lodzie!" – informowało i zachęcało miasto na Facebooku 1 grudnia.

Szczytno: lodowisko zamknięte po czterech dniach

Tymczasem cztery dni później, dzień przed Mikołajkami i weekendem miasto poinformowało, że obiekt został zamknięty i jest "nieczynny". Nie wiadomo jednak, co jest powodem takiej decyzji, ani kiedy lodowisko zostanie ponownie otwarte. Ratusz poinformował o tym w krótkim, zdawkowym komunikacie. "Trwają prace techniczne. Obiekt pozostaje nieczynny" – czytamy na grafice opublikowanej w mediach społecznościowych.

Mieszkańcy Szczytna nie kryją rozgoryczenia i w komentarzach piszą, co sądzą o takiej decyzji. "W normalnych warunkach za nietrafione wydatki z pieniędzy publicznych ponosi się odpowiedzialność, niestety u nas często bywa inaczej. Wiele osób krytykuje to pseudo-lodowisko, ponieważ w praktyce nie da się na nim jeździć" – czytamy w jednym z wpisów. "Sobota, dalej nieczynne. Ponoć płyty wadliwe" – czytamy w innym. "Na tym się jeździć nie da" – można przeczytać.