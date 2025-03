Biejat chce państwa socjalnego, które "opiekuje się każdym"

Sztab kampanii prezydenckiej Magdaleny Biejat złożył w Państwowej Komisji Wyborczej – jak twierdzi – 419 tys. podpisów. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Lewicy wyrazili nadzieję, że wiele Polek i Polaków chce, by hasła głoszone przez to ugrupowanie były w kraju realizowane. Wspomnieli m.in. o godnym życiu i płacach, świeckim państwie, praw kobiet, równości, poparciu dla Unii Europejskiej czy dostępu do mieszkań na wynajem.

Głos zabrała m.in. kandydatka, która podziękowała za udaną zbiórkę podpisów i przypomniała krótko wizję swojej prezydentury. Starała się przekonywać, że Lewica jest zdeterminowana, by przeforsować wszystkie swoje postulaty i stoi po stronie zwykłych obywateli, a nie po stronie wielkich korporacji.

Biejat: Budowanie państwa socjalnego

– Jesteśmy nadal z wami, będę się z wami spotykać, będę przekonywać do tego, żebyście w tych wyborach zagłosowali z nadzieją na ten program, który chcecie zobaczyć w akcji przez następne miesiące i lata istnienia tego rządu. Bo o tym także są te wybory – podkreśliła wicemarszałek Senatu.

– Te wybory są także o tym, żeby rząd mówił waszym głosem i skupiał się na waszych postulatach, tak jak do tej pory robią to nasi ministrowie i wiceministrowie w tym rządzie. Codziennie walcząc o realizację naszych postulatów, naszych obietnic i o budowanie państwa dobrobytu, państwa socjalnego i społecznego, które opiekuje się każdym z was i każdemu z was daje prawdziwa wolność – wolność wyboru – mówiła Biejat.

Kandydatka Lewicy o poparciu dla Mentzena: Patrzę na to z przerażeniem

Biejat zapytana niedawno w TVN24, dlaczego sondaże wskazują na rosnące poparcie ludzi młodych dla Mentzena, a nie dla niej, odpowiedziała: – Patrzę z przerażeniem na rosnące słupki Sławomira Mentzena, który niestety skutecznie ukrył swoje prawdziwe poglądy. Poglądy, które mówią o zamykaniu na dziesięć lat kobiet za to, że przerywają ciąże nawet, kiedy jest wynikiem gwałtu. (Menzten nie głosi takich poglądów).

Dopytywana, czy większe poparcie dla Mentzena wśród młodych osób to zasługa mediów społecznościowych, Biejat powiedziała: – Nie udaje się nam dobrze dotrzeć z tą ofertą, a oczywiście, że jest ona lepsza.

