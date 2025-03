Biejat za podatkiem katastralnym. Mówi, od którego mieszkania

W trakcie konferencji prasowej "Mieszkanie prawem, nie towarem" w Łodzi kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat przypomniała swój program mieszkaniowy. Podkreśliła m.in., że jeśli zostanie prezydentem, to zawetuje każdą ustawę, która będzie zakładała kolejne dopłaty do kredytów z publicznych pieniędzy. – Takie propozycje kończą się tylko tym, że rosną ceny mieszkań, a zwykli ludzie mają utrudniony dostęp do dachu nad głową – przypomniała. Polityk wskazała, że będzie natomiast aktywnie wspierać "wszelkie projekty finansowania dopłat do budowy mieszkań na wynajem".

Wicemarszałek Senatu negatywnie odniosła się dzisiejszego zapewnienia ministra finansów Andrzeja Domańskiego, że rząd nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym.

Biejat: Od trzeciego mieszkania

– Podatek katastralny działa w Hiszpanii, we Francji, w dużej części krajów europejskich i nie tylko. To podatek, który pozwala uruchomić mieszkania, który zniechęca do traktowania mieszkań jako inwestycji. Bo dzisiaj, niestety, w Polsce przy rosnących cenach mieszkań, tym, którzy są bardzo dobrze sytuowani, opłaca się kupowanie mieszkań tylko po to, żeby stały. One w dużej części nie trafiają nawet na rynek – powiedziała Biejat.

– Podatek katastralny powinniśmy wprowadzić od trzeciego mieszkania i powyżej trzeciego mieszkania. Powinien być zależny od wartości nieruchomości i progresywny, po to, żeby mieszkania rzeczywiście służyły celom mieszkaniowym, a nie celom inwestycyjnym – wyraziła swoje stanowisko, zachęcając koalicjantów do poparcia inicjatywy.

Podatek katastralny

Przypomnijmy, że podatek katastralny to rodzaj podatku od nieruchomości, którego wysokość jest obliczana na podstawie wartości rynkowej danej nieruchomości, a nie jej powierzchni czy innych stałych parametrów. Patrząc na drastyczne ceny mieszkań w Polsce, łatwo policzyć, że taki podatek może być bardzo wysoki.

W Polsce nie obowiązuje podatek katastralny, tylko podatek od nieruchomości naliczany według stawek za metr kwadratowy, jednak co jakiś czas pewne kręgi wysuwają postulaty dotyczące wprowadzenia katastru.

Wprowadzenie katastru zarekomendował Polsce Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wprowadzenie progresywnego podatku od nieruchomości sugeruje Polsce Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

