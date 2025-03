Orlen rezygnuje z popularnej usługi. Kierowcy zauważą zmianę przy kasie

Orlen Pay to popularna usługa wprowadzona przez płocki koncern kilka lat temu. Umożliwiała ona zapłatę za zatankowane paliwo bez podchodzenia do kasy. Użytkownik "podpinał" w aplikacji swoją kartę bankową, by móc regulować płatność. Po zatankowaniu skanował kod QR, a program obciążał konto należną kwotą. Jak się okazuje, Orlen Pay zostanie wkrótce wyłączony.

"Informujemy, że od dnia 27.03.2025 r. aplikacja mobilna Orlen Pay zostanie wyłączona. Aplikacja Orlen Pay nie będzie przez nas dłużej wspierana i nie będzie można z niej skorzystać. Otrzymują Państwo tę informację z dwutygodniowym wyprzedzeniem, stosownie do pkt III ust. 6 Regulaminu aplikacji Orlen Pay" – poinformował koncern w e-mailu do klientów.

Każdy, kto dotychczas korzystał z Orlen Pay będzie musiał przejść na aplikację Orlen Vitay. W przeciwnym razie, za zatankowane paliwo trzeba będzie zapłacić przy kasie.

Orlen liczy zyski

Orlen odnotował 4 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 972 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 7 770 mln zł wobec 3 012 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77 169 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 98 453 mln zł rok wcześniej.

"To był bardzo dobry kwartał dla Orlenu. Osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. Zakończyliśmy prace nad strategią, która została doskonale przyjęta przez rynek i przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu kursu spółki. Wygenerowaliśmy dużą ilość gotówki, więc możemy zaoferować akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę. W minionym roku co dziesiąta złotówka odprowadzana do budżetu państwa pochodziła z Orlenu" – skomentował prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

