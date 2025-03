Dostawy ropy do Czech wstrzymane. Nie są znane przyczyny

– Do Czech przestała płynąć ropa z rurociągu Przyjaźń – poinformował we wtorek czeski minister przemysłu i handlu Lukasz Vlczek. W ocenie polityka nie ma to znaczenia dla pokrycia krajowego popytu. Jednocześnie minister nie podał przyczyn przerwania dostaw.

Lukasz Vlczek zwrócił uwagę, że w przypadku długoterminowego wstrzymania dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń możliwe jest przejście na ropę z rurociągu TAL+ z włoskiego Triestu. Podkreślił też, że czeskie rafinerie przygotowane są technicznie do przetwarzania surowca z TAL+. – System rezerw strategicznych dysponuje wystarczającym zapasem ropy. Przerwy w dostawach z rurociągu Przyjaźń nie są niczym nadzwyczajnym – zaznaczył.

Medi przypominają, że przez kilka dni ropa nie płynęła tą drogą w grudniu 2024 r. Wtedy rząd w Pradze podjął decyzje o pożyczeniu spółce Orlen Unipetrol, która w Czechach jest jedynym producentem paliw i właścicielem dwóch rafinerii, 330 ton ropy z państwowych zasobów. Ostatecznie spółka nie musiała z tego skorzystać, ponieważ dostawy ropy zostały wznowione. W 2019 r. ropa nie płynęła przez Przyjaźń dwa miesiące, a powodem było zanieczyszczenie surowca.

Przyjaźń zaopatruje Europę

Rurociąg Przyjaźń to największy na świecie system rurociągów, który łączy Syberię i Europę Środkową. Rura została wybudowany w latach 1960–64 (Drużba-1) oraz 1969–74 (Drużba-2). Rozpoczyna bieg w Almietjewsku, biegnie poprzez Samarę i Briańsk, gdzie jedna z nitek (o średnicy do 800 mm) odchodzi do Windawy na Łotwie (Uniecza – Połock – Możejki – Windawa), a dalej do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do Lipska w Niemczech, oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier.

