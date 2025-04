Czas na nagrody za walkę z PiS

Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już więcej premierowo występować w TVP” – poinformował w listopadzie 2021 r. ówczesny prezes stacji. „Obrona polskiej granicy pokazuje, jak cenna jest praca polskich służb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków” – dodał Jacek Kurski. Była to reakcja na wpisy aktorki dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. „Maszyny ślepo wykonujące rozkazy […], mordercy” – tak Barbara Kurdej-Szatan określiła funkcjonariuszy Straży Granicznej. W innym grzmiała emocjonalnie: „K...a!!! Co tam się dzieje!!!”.