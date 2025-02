Orlen chwali się zyskami. Obajtek: Łupicie Polaków na paliwie

Orlen odnotował 4 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 972 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 7 770 mln zł wobec 3 012 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77 169 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 98 453 mln zł rok wcześniej.

"To był bardzo dobry kwartał dla Orlenu. Osiągnęliśmy świetne wyniki operacyjne. Zakończyliśmy prace nad strategią, która została doskonale przyjęta przez rynek i przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu kursu spółki. Wygenerowaliśmy dużą ilość gotówki, więc możemy zaoferować akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę. W minionym roku co dziesiąta złotówka odprowadzana do budżetu państwa pochodziła z Orlenu" – skomentował prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Według byłego prezesa koncernu te wyniki wcale nie napawają optymizmem. "To najlepsze podsumowanie roku działania 'bezpartyjnych fachowców' w Grupie Orlen zysk koncernu w całym 2024 roku 13 mld zł MNIEJSZY niż w 2023. Przychody MNIEJSZE o 76 mld zł" – zauważa Daniel Obajtek.

"Chwalą się jedynie inwestycjami, które zostały rozpoczęte i były realizowane za czasów moich i mojego Zarządu, jak Baltic Power czy elektrownie gazowe w Grudziądzu i Ostrołęce. Mówicie o większym zysku za 4. kwartał? Łupicie Polaków na paliwie, przy niskiej cenie ropy i słabym dolarze" – dodał europoseł PiS.

Rośnie Petrochemia i Energetyka

Segment Petrochemia, pomimo wzrostu sprzedaży o 19 proc., pozostaje pod presją ze względu na niekorzystne czynniki rynkowe i makroekonomiczne. EBITDA LIFO segmentu wyniosła w czwartym kwartale ub.r. (-) 748 mln zł" – czytamy w materiale Orlenu.

"Segment Energetyka zanotował wynik EBITDA LIFO na poziomie blisko 2,3 mld zł, co potwierdza zasadność strategicznego rozwoju Grupy w tym kierunku. Wpływ na osiągnięty wynik miało przede wszystkim wypracowanie doskonałości operacyjnej względem wcześniejszego roku, a także spadek zakontraktowanych cen gazu ziemnego, aktualizacja rezerw na emisje CO2 oraz brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,1 GWe. W tym czasie wyprodukowano 4,9 TWh energii elektrycznej. Obecnie już ponad 70 proc. energii elektrycznej w Grupie ORLEN wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem" – czytamy dalej.

