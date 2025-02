Pierwsza farma wiatrowa na polskim Bałtyku. Orlen rozpoczął budowę

Orlen intensywnie inwestuje w odnawialne źródła energii, w tym także w farmy wiatrowe. Pierwszą tego typu instalacją będzie Baltic Power, którego budowa właśnie ruszyła. To obecnie najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce.

– Po kilku miesiącach bardzo intensywnych prac z satysfakcją ogłaszamy, że pierwsze fundamenty farmy Baltic Power zostały zainstalowane. Rok 2025 będzie przełomowy dla tego projektu. Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 roku po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców. To czyste, stabilne i bezpieczne źródło energii, która będzie napędzała polską gospodarkę – powiedział prezes koncernu Ireneusz Fąfara cytowany w komunikacie spółki.

Baltic Power

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisujących się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Baltic Power, której łączna powierzchnia to ok. 131 km2, jest zlokalizowana ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Kluczowe elementy takie jak gondole turbin, kable, konstrukcje stalowe morskich stacji odbiorczych czy elementy fundamentów powstają między innymi w fabrykach w Szczecinie, Bydgoszczy, Trójmieście, Żarach i Niemodlinie

"Wraz z planowanym zakończeniem budowy w 2026 roku, Baltic Power będzie pierwszą operującą na Bałtyku polską morską farmą wiatrową. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku ok. 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, co ograniczy emisje CO2 o około 2,8 miliona ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych" – przekazał Orlen.

Czytaj też:

Strategia Orlenu. Obajtek: Krytykują, potem pakują na nowo i sprzedają jako swojeCzytaj też:

Państwowe spółki znów z Owsiakiem. Te firmy wesprą WOŚP