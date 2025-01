Państwowe spółki znów z Owsiakiem. Te firmy wesprą WOŚP

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, Orlen ma wesprzeć zbiórkę na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej.

Orlen wraca do współpracy z WOŚP

– Nie mogło nas tutaj zabraknąć – podkreśla Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen.

Podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z WOŚP zostały poprzedzone badaniami przeprowadzonymi we wrześniu 2024 roku.

– Ponad 70 procent klientów i klientek jasno wskazało, że Orlen powinien grać z WOŚP – mówi serwisowi wirtualnemedia.pl Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza Orlen ds. sponsoringu.

Przez cały styczeń br. na stacjach koncernu będzie można wesprzeć zbiórkę. Puszki WOŚP będą ustawione przy kasach. Orlen zachęci również pracowników do zaangażowania w wolontariat. Dodatkowo każdy, kto kupi w styczniu na stacji kawę, wesprze 33. Finał WOŚP. Koncern od każdego kubka przeznaczy 1 zł na fundację.

Specjalne pociągi PKP Intercity na 33. Finał WOŚP

Do współpracy z WOŚP wraca również PKP. 26 stycznia zostaną uruchomione dwa pociągi specjalne na trasach: Hel – Warszawa Stadion (przez Gdynię Główną, Sopot, Gdańsk Główny, Bydgoszcz Główną, Toruń Główny i Poznań Główny) oraz Zakopane – Warszawa Stadion (przez Kraków Główny, Kielce Główne i Radom Główny). Pociągi dowiozą podróżnych na stację Warszawa Stadion o godzinie 19.30, skąd będą mogli przejść do miasteczka WOŚP i obejrzeć wspólnie "Światełko do Nieba".

Składy będą oznaczone emblematami nawiązującymi do WOŚP, a na trasie przejazdu, zarówno na peronach, jak i na dworcach będą kwestować wolontariusze PKP S.A.

W sprzedaży są już dostępne bilety na specjalne pociągi z dostępem do stref zdrowia i animacji dla dzieci.

Poczta Polska, PWPW i PZU znów z Owsiakiem

Po 8 latach przerwy współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy ponownie nawiążą Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wyemitowany został znaczek z okazji 33. Finału WOŚP, na którym, obok logo fundacji, umieszczono hasło "Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej".

Umowę z WOŚP podpisała również Grupa PZU. Współpraca obejmie lata 2025-2027. Podczas finału spółka ma zadbać o bezpieczeństwo uczestników. Otworzono również eSkarbonkę, do której można wpłacać środki.

Partnerstwo obejmie również Pol'and'Rock Festival. Podczas festiwalu, PZU i Fundacja WOŚP mają prowadzić wspólne akcje edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej. Grupa będzie pełnić rolę ubezpieczyciela festiwalu.

Czytaj też:

Groźby wobec Owsiaka. Doszło do zatrzymaniaCzytaj też:

"Państwo ich znajdzie i rozliczy!". Siemoniak o sprawie Owsiaka