Wulgaryzmy na ogrodzeniu Owsiaka. "Właśnie ruszyła droga krzyżowa"

"Nasz letniskowy dom (120 m2) stoi przy drodze do kościoła. Jest okazja, aby rozwiać te wszystkie komentarze o moich domach i willach. To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi. No i pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem. Konkretne i agresywne" – czytamy we wpisie Owsiaka opublikowanym na Facebooku.

Wulgarne napisy na ogrodzeniu domu. Owsiak publikuje zdjęcia

Szef WOŚP zamieścił w nim zdjęcia, na których widać napisy "Uwaga sepsa" oraz "***** Owsiaka". Ocenił, że jest to "dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej".

"Zniszczone robione rok temu ogrodzenie. Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec. Takie dzikie pomysły, a tu właśnie ruszyła droga krzyżowa. Nasz domek jest na trasie wędrówki do kościoła. Płot jak pierwsza stacja. Nazwę można wymyślić" – stwierdził.

Owsiak zapowiedział, że w poniedziałek WOŚP rozpoczyna kolejny konkurs ofert. "Kupujemy sprzęt dla pulmonologii, dla jednostek OSP i WOPR (zakupy popowodziowe) i dla Centrum Naukowo-Szkoleniowego w Otwocku. Dwa dni i moc urządzeń i negocjacji cenowych. Nawet nie ma kiedy tego zamalować. A może zostawimy" – napisał.

Na początku roku Owsiak informował w mediach społecznościowych, że stał się celem licznych gróźb, co doprowadziło do wszczęcia kilkunastu postępowań przez prokuraturę.

33. finał WOŚP. Tyle pieniędzy zebrano

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chwali się, że w ciągu 33 finałów zebrała blisko 2,6 mld zł i kupiła 74,5 tys. urządzeń. Zbiórkę w styczniu 2024 r. dedykowano chorobom płuc. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków WOŚP udało się zebrać 281 879 118,07 zł.

