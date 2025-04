PiS będzie pilnować wyborów. Czarnek: Przed nami finał prac

"Ruch Ochrony Wyborów to inicjatywa obywatelska mająca na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w Polsce. Celem ROW jest zaangażowanie obywateli w monitorowanie procesu wyborczego, aby zapewnić jego uczciwość i transparentność. Planowane jest, aby w każdej z około 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych w Polsce obecni byli mężowie zaufania oraz członkowie komisji związani z ruchem, którzy będą nadzorować przebieg głosowania i liczenie głosów" – czytamy na stronie Ruchu.

Czarnek: Będziemy oprotestowywać część wytycznych PKW

Nowe informacje ws. działań ROW podał odpowiedzialny za inicjatywę Przemysław Czarnek. – Dziś i w kolejnych dniach będzie trwała weryfikacja składów OKW. Wszędzie tam, gdzie w losowaniu nasi kandydaci na członków OKW odpadli, będziemy uzupełniać te składy o naszych mężów zaufania. Dziękuję ROW i RKW, które prowadzą teraz szkolenia w całym kraju. Jestem wdzięczny tym, którzy stworzyli ROW2025. Przed nami finał tych prac, szkolenia do samych wyborów i liczenie głosów. To będzie omawiane jutro na spotkaniu i w przyszłym tygodniu będzie zjazd wszystkich okręgowych pełnomocników po to, żeby przypilnować tych wyborów – powiedział podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, w ramach działalności ROW "mieści się również obserwacja tego, co robi PKW". – W czwartek 23 kwietnia PKW podjęła uchwałę, w której zapisała wytyczne dot. tych wyborów. Część z tych wytycznych musi zostać oprotestowana i chcę poinformować, że złożymy skargę na tę uchwałę dot. kilku zasadniczych punktów. Absurdalna interpretacja przepisów Kodeksu Wyborczego dokonana przez PKW dot. kolejek ustawiających się poza lokalem OKW po godz. 21. Przepisy jednoznacznie stanowią, że głosowanie odbywa się w godz. 7-21. Jednoznacznie stanowią, że przewodniczący OKW zamyka lokal o godz. 21, a po 21 mogą głosować ci, którzy zgłosili się do lokalu OKW. Przepisy są jednoznaczne. Nie może być tak jak przyjęła PKW, że obserwatorzy mogą zgłaszać się i mają uprawnienia takie jak mężowie zaufania i legitymują się wyłącznie skanem upoważnienia – dodał były minister edukacji.

