Sondaż: Ogromy wzrost poparcia PiS. KO roztrwoniła sporą przewagę

Partia Jarosława Kaczyńskiego może być zadowolona z wyników sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Publicznej. PiS zanotowało duży wzrost poparcia i zrównało się liczbą wskazań z Koalicją Obywatelską. Spore problemy mają koalicjanci Donalda Tuska. Z kolei Konfederacja pewnie utrzymuje trzecie miejsce w zestawieniu.

PiS i KO z takim samym poparciem

Zarówno na KO, jak i na PiS chce w tej chwili głosować 32 proc. respondentów. Różnice widać jednak w zmianie poparcia. W porównaniu z poprzednim badaniem Koalicja Obywatelska straciła 1 pkt proc. Z kolei PiS zyskał aż 6 pkt. proc. Warto wspomnieć, że w sondażu z 11 kwietnia KO miała aż 7 pkt. proc. przewagi nad PiS.

"Zgodnie z zasadą «gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta» po trzech miesiącach wyraźnej przewagi KO nad PiS powróciliśmy do sytuacji z lutego i stycznia, kiedy poparcie dla obu tych ugrupowań było takie samo" – czytamy w opracowaniu sondażu.

Konfederacja może liczyć na 15 proc. wskazań. To mniej o 1 pkt proc. niż w poprzednim sondażu CBOS. Trzecia Droga uzyskała wynik 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Taki wynik oznacza, że sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wszedłby do Sejmu. Z kolei Lewica może pochwalić się wynikiem 5 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekroczyła partia Razem (4 proc.).

7 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w ostatniej dekadzie kwietnia, chciałoby w nich uczestniczyć – co nie jest tożsame z frekwencją – aż 90 proc. Polaków uprawnionych do głosowania, o jeden punkt procentowy więcej niż dwa tygodnie wcześniej.

Badanie „Nastroje konsumenckie” (3) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 92,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 7,5 proc.) w okresie 22–24 kwietnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1001).

