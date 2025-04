Kogo poprą Polacy? Oto najnowszy sondaż prezydencki

Z najnowszego sondażu pracowni IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Radia 24 wynika, że Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, prowadzi w wyścigu prezydenckim z poparciem 33,2 proc. respondentów. Na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 25,6 proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji, zdobywając 11,5 proc. głosów.

Na kolejnych miejscach plasują się: Szymon Hołownia (6,1 proc.), Magdalena Biejat (5,1 proc.), Adrian Zandberg (3,2proc.), Marek Jakubiak (1,6proc.), Grzegorz Braun (1,4proc.), Joanna Senyszyn (1,2proc.), Krzysztof Stanowski (1,1proc.), Artur Bartoszewicz (0,2proc.), Maciej Maciak i Marek Woch (po 0 proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 9,8proc. respondentów.

Kluczowa okażę się frekwencja?

Wyniki sondażu wskazują, że niemal pewna jest druga tura pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. W poprzednich badaniach pracowni IBRiS kandydat Koalicji Obywatelskiej utrzymywał przewagę nad Nawrockim, jednak obecny sondaż dowodzi, że ta różnica stopniowo topnieje, co może prowadzić do zaciętej rywalizacji w czerwcu. To już kolejne badanie potwierdzające ten trend.

W ostatecznym wyniku kluczową rolę może odegrać frekwencja wyborcza. Z sondażu IBRIS wynika, że 38,8proc. respondentów |"zdecydowanie" zamierza wziąć udział w wyborach, 15,5proc. wskazało opcję "raczej tak", 2,3proc.nie jest pewna, 28,1 proc. "zdecydowanie" nie planuje głosować, a 15,3 uczestników sondażuproc. "raczej nie".

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 25–26 kwietnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1070 osób. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie zaplanowano na 18 maja 2025 roku, ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca.

