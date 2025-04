Nowy sondaż partyjny. Na kogo zagłosują Polacy?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu weszłyby: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Lewica. Progu nie przekroczyłaby koalicja PSL oraz Polski 2050 (Trzecia Droga) oraz Razem.

Duża przewaga KO nad PiS

W najnowszym sondażu CBOS KO ma 7 pkt. proc. przewagi nad PiS. Na formację Donalda Tuska chce obecnie głosować 33 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 pkt. proc. PiS cieszy się poparciem 26 proc. wyborców (tyle samo było w poprzednim badaniu pracowni). Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja z wynikiem 16 proc. To spadek o 2 pkt. proc.

Nowa Lewica znalazła się na czwartym miejscu. Jest to zarazem ostatnia formacja, która przekracza próg wyborczy. Na formację Czarzastego chce głosować 6 proc. badanych, to o 2 pkt. proc. więcej niż poprzednio, ale tyle samo co w okresie od końca listopada do lutego.

Hołownia i PSL poza Sejmem

Dalej znalazła się Trzecia Droga z wynikiem na poziomie 5 proc. Co oznacza wzrost o 1 pkt. proc. Próg wyborczy dla koalicja wynosi jednak 8 proc., co oznacza, że PSL i Polska 2050 wylądowałyby poza Sejmem. Wzrost poparcia notuje natomiast lewicowa partia Razem, na którą chce głosować 4 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.).

2 proc. zdeklarowanych wyborców chciałoby poprzeć jakieś inne ugrupowanie niż te, które były dostępne w badaniu CBOS. Jak wskazuje pracownia, niemal połowa tej grupy to osoby popierające Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

9 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo odda swój głos.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w okresie 7–9 kwietnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

