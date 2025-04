Najnowszy sondaż prezydencki. Są złe wieści dla Mentzena

Rafał Trzaskowski nadal prowadzi w prezydenckim wyścigu. Tuż za nim jest Karol Nawrocki. Najnowszy sondaż przynosi rozczarowujące wyniki dla kandydata Konfederacji. Sławomir Mentzen, który w ostatnich tygodniach regularnie zyskiwał poparcie wyborców, tym razem tracie poparcie.

Sondaż prezydencki. Wyniki

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 Rafał Trzaskowski zdobył 31,5 proc. głosów. Jego główny rywal, prezes IPN Karol Nawrocki może liczyć na 20,1 proc. wskazań. Sławomir Mentzen zgromadził z kolei 14,7 proc. głosów. Warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec marca kandydat Konfederacji miał poparcie w wysokości ok. 18-19 proc. Wielu ekspertów zaczęło zastanawiać się, czy to on, a nie Nawrocki, będzie rywalizował z Trzaskowskim w II turze wyborów prezydenckich.

Na dalszych miejscach a badaniu Opinia24 znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 5,8 proc., Grzegorz Braun – 3,5 proc., Adrian Zandberg – 2,7 proc., Krzysztof Stanowski – 2,4 proc., Magdalena Biejat – 1,5 proc. oraz Marek Jakubiak – 1 proc.

Joanna Senyszyn oraz Artur Bartoszewicz zgromadzili poparcie poniżej 1 proc. Z kolei pozostali kandydaci otrzymali 0 proc. głosów.

14,5 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 69 proc. Warto wspomnieć, że zaprezentowane wyniki dotyczą tych wyborców, którzy jednoznacznie wskazali, że pójdą głosować.

Jak wygląda elektorat kandydatów

Na Rafała Trzaskowskiego głosują przede wszystkim kobiety, ludzie powyżej 50. roku życia, ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem oraz mieszkający w małych i dużych miastach.

Karol Nawrocki ma największe poparcie wśród mężczyzn, osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, osób starszych i mieszających na wsi i w średnich miastach.

Z kolei Sławomira Mentzena popierają głównie ludzie młodzi, z wykształceniem podstawowym oraz ze wsi i bardzo dużych miast.

Co nie dziwi, największą część elektoratów kandydatów stanowią wyborcy partii, z której wywodzą się politycy startujący w wyborach.

Jak wyglądałyby wyniki w II turze wyborów? W przypadku starcia Trzaskowskiego z Nawrockim wygrałby prezydent Warszawy w stosunku 48,2 proc. do 39,8 proc.

Gdyby Trzaskowski rywalizował z Mentzenem, wtedy wygrałby 50,4 proc. do 38,7 proc.

