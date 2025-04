Konfederacja: Rząd nie rezygnuje z polityki podnoszenia cen mieszkań

Na konferencji prasowej zatytułowanej "rząd nie rezygnuje z polityki podnoszenia cen mieszkań" jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do kolejnej zapowiedzi wprowadzenia dopłat do kredytów mieszkaniowych z podatków. Chodzi o program "Pierwsze klucze", który pojawił się już w wykazie prac rządowych.

Rząd dalej forsuje dopłaty z podatków do kredytów

Konfederacja zdecydowanie sprzeciwia się takiej formie działania władzy i pozostaje na stanowisku, że państwo nie powinno w sztuczny sposób zwiększać popytu, windując w ten sposób ceny nieruchomości, ale wspierać podaż mieszkań i w ten sposób doprowadzić do spadku ich cen. Bosak podkreślił, że dopłaty z podatków zasilą deweloperów i banki, nie rozwiązując problemu.

Bosak powiedział, że jest to nieco zmieniona forma programu "Kredyt 2 proc"., przed którym Konfederacja mocno ostrzegała, wskazując, że podniesie on ceny mieszkań, co nastąpiło. Prezes Ruchu Narodowego przypomniał, że wprowadzony przez poprzedni rząd program dopłat spowodował dwucyfrowe wzrosty cen nieruchomości w ciągu roku we wszystkich dużych miastach w Polsce. W Trójmieście ceny skoczyły o 27 proc., w Krakowie o 24 proc, a w Warszawie o 23 procent. Jak dodał, punktu widzenia ludzi, którzy myślą o kupowaniu mieszkania, to jest katastrofa.

Skomplikowany program "Pierwsze klucze"

Polityk ocenił, że dotychczasowe informacje wskazują na wysoki stopień skomplikowania przedsięwzięcia.– Program, nad którym rząd ma pracować jest ogromnie skomplikowany. To, co możemy na razie powiedzieć, to, że jest planowany wielopoziomowy system limitów dochodowych, cenowych, lokalizacyjnych, różne okresy dopłatowe – od 60 do 120 rat. Ma to objąć różne typy kredytów – i hipoteczne i konsumenckie, nieruchomości zarówno nowobudowane, jak i na rynku wtórnym, różna formuła naliczania dopłat, wskaźniki korekcyjne – wyliczał Bosak.

Bosak: Efekt nietrudny do przewidzenia – wzrosty cen

– Rynek, żeby działał prawidłowo, powinien być prosty, zrozumiały i opierać się na prawach popytu i podaży. Każda próba tego typu manipulacji nie może się skończyć inaczej, jak najrozmaitszymi biurokratycznymi absurdami i nietrudnymi do przewidzenia efektami ekonomicznymi, jak wzrosty cen – skomentował poseł.

Propozycje Konfederacji

W dalszej części Bosak przypomniał szereg propozycji Konfederacji z zakresu polityki mieszkaniowej. To m.in. redukcja kosztów budowy nowych budynków w Polsce i modernizacja istniejących. W tej perspektywie rząd powinien znosić niepotrzebne bariery administracyjne, skracać terminy proceduralne i uwolnić grunty.

Bosak powiedział, że niezbędna jest też reforma systemu planowania przestrzennego w kierunku prokonsumenckim i probudowlanym, a także odrzucenie rygorów Zielonego Ładu.

