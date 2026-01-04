Pożegnanie z rzemiosłem

D awno, dawno temu, kiedy Hollywood potrafił jeszcze opowiadać historie, karierę reżyserską rozpoczął Rob Reiner. Było to w połowie lat 80. XX w. – dekady, której nienawidzi w kinie Quentin Tarantino, a którą uwielbiają widzowie, bo obfitowała w dokładnie takie filmy, jakie chcieliśmy oglądać. Reiner, który wcześnie znany był przede wszystkim z roli w sitcomie „All in the Family”, szybko dołączył do grona bardzo cenionych reżyserów. W jedną dekadę odnotował więcej kinowych sukcesów niż niejeden twórca przez całą karierę.