"Podczas debaty dostrzegłem wiele nieszczęścia". Kaczyński reaguje

W debacie, która rozpoczęła się o godz. 18:00 i trwała prawie trzy godziny, uczestniczyli wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Debata prezydencka "Super Expressu". Kaczyński: Bezapelacyjnym zwycięzcą tego starcia jest Nawrocki

Jarosław Kaczyński w swoim pierwszym komentarzu zamieszczonym na portalu X napisał: "Podczas debaty dostrzegłem wiele nieszczęścia – bo głupota w polityce oraz niezrozumienie mechanizmów demokracji i współczesnych czasów jest nieszczęściem".

Prezes PiS z satysfakcją stwierdził, że "był jeden uczestnik, który pokazał, że te czasy naprawdę rozumie i że jest w stanie podjąć trudne brzemię, jakim jest przewodzenie Polsce i Polakom – i to jest Karol Nawrocki".

Jak dodał Kaczyński, "wśród zamieszania i dziwnych twierdzeń szczególnie uderzały niezwykle wręcz bezczelne kłamstwa, ze szczególnym wyróżnieniem obrony granicy". "Najbardziej intensywny atak na nią miał miejsce za naszych czasów" – podkreślił.

"To my stworzyliśmy podstawy do tego, żeby go odeprzeć, oni to wówczas wściekle atakowali. Bezapelacyjnym zwycięzcą tego starcia jest Nawrocki" – zakończył prezes PiS.

Wybory prezydenckie 2025. Na kogo w maju zagłosują Polacy?

Wybory prezydenckie odbędą się już w przyszłym miesiącu – 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

