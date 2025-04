"Nikt nie powinien mieć już wątpliwości". Pierwsze komentarze po debacie

W debacie, która rozpoczęła się o godz. 18:00 i trwa prawie trzy godziny, uczestniczyli wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Kto wygrał debatę prezydencką "Super Expressu"? Lawina komentarzy w sieci

"Rafał Trzaskowski wygrywa tę debatę. I to w formule «wszyscy na jednego»" – napisał na portalu X premier Donald Tusk.

"Trzaskowski i Hołownia skompromitowali się w dzisiejszej debacie. Trzaskowski – bez poglądów, bez idei, bez własnego zdania. Nawet uśmiechnąć się szczerze nie potrafi. Hołownia – frustrat, który wie, że to jego ostatnie chwile w polityce. Jeden i drugi są świadomi swojej porażki" – ocenił Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

"Oglądając debatę zastanawiałem się, czy któryś z kandydatów dorasta do czasów, w których przyszło nam żyć. To dziś najważniejsze z kryteriów" – stwierdził Michał Kołodziejczak (KO), wiceminister rolnictwa.

"Po kolejnej debacie nikt nie powinien mieć już wątpliwości – tylko jeden kandydat prezentuje prawdziwy format prezydencki. Merytoryka, opanowanie i szacunek do rozmówcy – podczas gdy innym puszczają nerwy. Brawo, Prezydencie Nawrocki!" – napisał Jacek Sasin, poseł PiS, były minister aktywów państwowych.

"Debatę wygrał Karol Nawrocki. Format prezydencki. Mąż stanu. Nr 2 w debacie – Sławomir Mentzen. Celne argumenty. Rafał Trzaskowski dzisiaj z kretesem przegrał wybory, gdyż nawet nie potrafił powiedzieć "przepraszam" za podniesienie polskim kobietom z Tuskiem wieku emerytalnego" – oświadczył Janusz Kowalski, poseł PiS.

Korwin-Mikke o Trzaskowskim: Uspokajam, to chwilowe

"Dla p. Trzaskowskiego flaga Polski stała się świętością. Uspokajam – to chwilowe. Po wyborach flaga Polski trafi do kąta i wróci tęczowa bandera LGBT" – uważa Janusz Korwin-Mikke.

"Podoba mi się to, że debaty przestały być już domeną mainstreamowych, wielkich mediów, gdzie przyzwyczajone do nadanej im odgórnie pozycji gwiazdy dziennikarstwa pławią się w poczuciu, że to oni są jedynymi słusznymi przedstawicielami opinii publicznej. Debaty stają się bardziej ludowe, dostępne, powszechne. To jest najfajniejsze zjawisko tej kampanii" – napisał Jakub Szymczuk, były osobisty fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.

"Można się zgadzać lub nie z Magdaleną Biejat, retoryką, natomiast ma jaja, bo nie ukrywa poglądów, nie zmienia ich, jest im wierna i je przedstawia" – oceniła Estera Flieger, dziennikarka "Rzeczpospolitej".

"Jeśli nie doceniacie formy i stylu kandydata, to pomyślcie, jaką jest fajna i zabawna Joanna Senyszyn. A potem pomyślcie, jakie poglądy głosi" – podkreślił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.

"Podwójny nokaut, czyli Nawrocki znów wygrywa!" – stwierdził Mateusz Morawiecki, były premier.

