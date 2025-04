ABW sprawdza przelew dla fundacji o. Rydzyka. W tle miliony złotych

Jak podaje RMF FM, drugie 10 mln zł przelał ubezpieczyciel – PZU, którego przedstawiciele twierdzą, że roszczenie fundacji było niezasadne.

Przelew dla Lux Veritatis pod lupą ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy przelanie tak dużej kwoty pieniędzy można traktować jako działanie na szkodę spółki Exalo Drilling. Jak wskazuje RMF FM, wypłata odszkodowania za odwierty geotermalne, które mogło ulec przedawnieniu, postawiła spółkę Exalo w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Służby kompletują właśnie dokumenty w sprawie, które nie zostały objęte ostatnimi audytami w Orlenie.

Obajtek broni decyzji

Były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek broni decyzji ws. przelania przez Exalo pieniędzy fundacji Lex Veritatis.

– Nigdy nie podejmowano decyzji, które były nie do uzasadnienia. One musiały mieć wszelkie uzasadnienie. Nie tylko cały zarząd podejmował decyzje, ale to były decyzje kaskadowe, podejmowane przez komitety, przez wielu ludzi. Nigdy nie było u nas jakiegokolwiek ręcznego sterowania – powiedział eksszef koncernu paliwowego, cytowany przez RMF FM.

Z kolei zarząd PZU, ubezpieczyciela, który wypłacił drugą część odszkodowania, zawiadomił prokuraturę. W piśmie stwierdzono, że decyzja była nieuzasadniona, a dodatkowo wiązała się z oszustwem na szkodę firm reasekuracyjnych.

Obecne kierownictwo PZU wskazuje, że odszkodowanie nie powinno być wypłacone ze względu na przedawnienie roszczenia, a pracownicy ubezpieczyciela dążyli do znalezienia "jakichkolwiek możliwości wypłacenia zakonnikowi tych pieniędzy". Według ustaleń RMF FM, pracownicy jako "niekorzystne decyzje" uznawali te, które uniemożliwiają wypłatę fundacji Lux Veritatis odszkodowań.

Fundacja Lex Veritatis złożyła wniosek ws. odwiertu TG-2, nad którym rozpoczęto prace w 2009 roku. Odwiert geotermalny, który wykonywała państwowa spółka PNiG Jasło, został przekazany zamawiającemu w 2014 roku, ale fundacja podważyła jakość wykonania i zgłosiła roszczenie odszkodowawcze w 2020 roku domagając się 75 mln zł.

