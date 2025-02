Wipler w obronie seniorki, która skrytykowała Owsiaka. Jest skarga na policję

"Zgodnie z deklaracją Posła Przemysława Wiplera złożyłem w jego imieniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – przekroczenia uprawnień – oraz skargę do Biura Spraw Wewnętrznych Policji w sprawie Pani Izabeli Majewskiej, 66-latki, która opublikowała wpisy dot. Pana Jerzego Owsiaka skutkujące jej zatrzymaniem oraz przeszukaniem mieszkania. Rolą Państwa jest dbanie o dobro wszystkich Obywateli. Nie tylko tych, którzy przez chwilę są pod parasolem partii rządzącej" – napisał w serwisie X radca prawny Kamil Krajewski.

Przypomnijmy, że 66-letnia kobieta napisała na Facebooku "giń człeku". W ten sposób zwróciła się do Jerzego Owsiaka. Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. 66-letnia kobieta napisała na Facebooku do Jerzego Owsiaka "giń człeku". Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. "giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" – napisała Izabela Majewska.

Służby zadziałały natychmiast. 15 stycznia doszło do zatrzymania kobiety i przesłuchania jej.

Niedawno Wirtualna Polska opisała szokujące kulisy obławy na mieszkankę Torunia. Okazuje się, że przeszukania seniorki dokonano przez nakazu sądu, usprawiedliwiając to pilną sytuacją. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że nie przesłuchano Jerzego Owsiaka, rzekomego pokrzywdzonego, co jest standardem.

Awans za obławę na seniorkę?

"Zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu, który osobiście poszedł zatrzymać kobietę piszącą do Jerzego Owsiaka 'giń człeku' (lecz ta go przechytrzyła, bo nie było jej w domu), dostał awans. Teraz będzie komendantem we Włocławku" – napisał w serwisie X Patryk Słowik z Wirtualnej Polski, współautor tekstu poświęconego kulisom obławy służb na 66-latkę, która opublikował wpis skierowany do Jerzego Owsiaka.

Czytaj też:

Wipler: Psucie państwa zaczęło się 10 lat temu od nieopublikowania wyroku TKCzytaj też:

Dziennikarz zaskoczył ws. Owsiaka i WOŚP. Kiedyś się przyjaźnili