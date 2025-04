Czy w Polsce jest za dużo galerii i centrów handlowych? Wyniki sondażu

W galeriach i centrach handlowych, w porównaniu do roku ubiegłego lekko maleje ruch i spada liczba klientów, a spadek ruchu i liczby klientów może być efektem rosnącej popularności e-commerce, zmian nawyków zakupowych czy większej dostępności różnorodnych miejsc zakupów.

Galerie i centra handlowe w Polsce. Co trzeci badany uważa, że jest ich za dużo

Według 36,4 proc. pytanych w obecnej sytuacji (gospodarczej, społecznej i rynkowej) w Polsce jest za dużo galerii i centrów handlowych. 46,1 proc. jest przeciwnego zdania. 17,5 proc. respondentów to niezdecydowani – wynika z badania UCE Research i Hybrid Europe.

– Widać, że opinie na temat liczby centrów handlowych w Polsce są mocno podzielone. Powodem są oczywiście różne potrzeby konsumenckie. Perspektywa ankietowanych najprawdopodobniej koncentruje się na ich najbliższym otoczeniu. Choć przeważają głosy wskazujące na fakt, że nie mamy do czynienia z nadmiarem, to jednak znaczny odsetek ankietowanych wskazuje na zbytnie zagęszczenie centrów handlowych. Wskazywałoby to na problem natury strukturalnej – powiedział współautor badania i CEO Hybrid Europe Adam Iwiński.

– Jednak nasze badanie może wskazywać na to, że mimo wszystko obecność centrów handlowych jest wciąż postrzegana jako istotna. To może oznaczać, że nadal pełnią ważną rolę w codziennym życiu konsumentów, choć zmienia się sposób ich użytkowania – dodał.

Co jeszcze wynika z sondażu?

Sondaż wykazał również, że 17,5 proc. Polaków nie potrafi zająć stanowiska w powyższej kwestii, ponieważ konsumenci, którzy odwiedzają galerie i centra handlowe rzadko, nie czują się w pełni zaangażowani i nie identyfikują roli tych obiektów jako istotnej w ich życiu konsumenckim.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22-24.03.2025 roku metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

